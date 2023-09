Zeman da record: 400 vittorie in carriera alla guida di squadre italiane

La vittoria del suo Pescara per 3-2 contro l'Arezzo ha permesso a mister Zdenek Zeman di centrare un traguardo personale di assoluto prestigio. Con la vittoria nella terza giornata di campionato 2023-24 in serie C, infatti, il tecnico boemo ha ottenuto la sua vittoria numero 400 su una panchina professionistica di un club italiano. Questo nel dettaglio il dato statistico: 129 successi in serie A ,118 in serie B , 82 in serie C, 52 tra coppa Italia maggiore e di Lega Pro, 13 nelle coppe europee e 6 in altri tornei post-season. Di 40 anni fa la prima vittoria, ad inaugurare una storia lunghissima. Il 76enne Sdengo iniziò il suo percorso a Licata nel 1983 con la prima vittoria datata 24 agosto: Canicattì-Licata 0-3 in coppa Italia di serie C.

Il successo di sabato scorso ha anche altri dati statistici degni di nota. Si è mantenuta l'imbattibilità dello Zeman Ter. Dal ritorno del boemo in riva all'Adriatico (4 marzo 2023, 2-2 con la Juve Stabia), in 9 partite sono state collezionati 7 successi e 2 pareggi (l'eliminazione in semifinale col Foggia è arrivata ai calci di rigore; nei tempi regolamentari e nei supplementari il risultato era stato di parità e in questo calcolo si tiene conto di questo aspetto e non dell'esito finale della sfida). Allargando il discorso dei numeri anche alla precedente gestione, in casa i ragazzi ora guidati da mister Zeman sono andati sempre a rete nelle ultime 11 partite, per un totale di 30 gol complessivi. L'ultimo stop casalingo si registra contro il Foggia il 29 gennaio 2023 (anche qui, eliminazione in semifinale di rigore a parte) quando però alla guida del Delfino c'era ancora Alberto Colombo