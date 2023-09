Il pescarese Roberto D'Aversa eletto "Coach Of The Month" in Serie A. E vola anche Eusebio Di Francesco

Il premio Coach Of The Month di agosto in Serie A è stato assegnato all’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa, pescarese ed ex giocatore del Delfino. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lecce-Genoa, in programma domani, venerdì 22 settembre 2023, alle ore 20.45 allo stadio “E. Giardiniero – Via del Mare” di Lecce.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Il suo Lecce è ancora imbattuto come le big Inter e Juventus.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A TIM 2023/2024.

“Il Lecce allenato da Roberto D’Aversa è stato una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Al debutto sulla panchina dei salentini, mister D’Aversa ha saputo da subito trasmettere la sua mentalità, valorizzando l’interessante parco giocatori messo a disposizione dal Presidente Sticchi Damiani ed esprimendo un gioco offensivo ed efficace, come dimostrano gli importanti successi casalinghi contro Lazio e Salernitana e il pareggio di Firenze, che sono valsi al tecnico il primo premio di Coach Of The Month di questo campionato”.

Quest'oggi, Roberto D'Aversa, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Genoa: "Il premio allenatore del mese lo rigiro ai ragazzi, è dovuto al loro lavoro"

Sta ben figurando anche un altro tecnico pescarese (ed ex allenatore del Pescara) in Serie A. Si tratta di Eusebio Di Francesco, che con il suo Frosinone, neopromosso, ha già castigato squadre come Atalanta e Sassuolo. I ciociari, che hanno come vice l'abruzzese Pierluigi Iervese (che ha fatto benissimo alla guida del Pescara Primavera, vincendo campionato e Supercoppa 2, ma non ha avuto la possibilità di allenare in prima squadra a differenza dei predecessori Bucchi, Oddo, Epifani, Zauri e Legrottaglie), dopo quattro giornate della Serie A, già raccolgono un pieno di consensi.