Zeman su Mancini: "Ha fatto la scelta che tutti avrebbero fatto. Ma se ne poteva ricordare prima"

"Mancini? Io penso che ha fatto la scelta che tutti avrebbero fatto, oggi il calcio è denaro e si va dove si può prendere di più. In quella situazione, però, visto che ci sono le partite di qualificazione in questi giorni, ci poteva pensare prima, perchè so che aveva offerte anche da altre Nazionali importanti, e non aspettare l'ultimo momento. Lo dico per il calcio italiano". Così mister Zdenek Zeman a margine della conferenza stampa di presentazione di Perugia-Pescara, in programma domani sera (domenica 10 settembre) alle ore 20.45 al Curi di Perugia.

La questione Mancini-Nazionale, molto dibattuta sulla carta stampata e in tv, ha tenuto banco nelle ultime battute di un incontro con i giornalisti che era incentrato tutto sulla sfida di cartello del Girone B di Serie C. "Con la Juventus per i primi 45’ abbiamo fatto molto bene come atteggiamento, poi vincendo 3-0 ci siamo accontentati e non va bene. Domani voglio vedere le stesse cose dei primi 45’ anche se il Perugia è più esperto. Ai miei chiedo ritmo. Il campionato? Presto per fare valutazioni, ma come ogni anno ci sarà qualche sorpresa"