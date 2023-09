All'Adriatico di Pescara arriva la prima, storica vittoria in serie C del Pineto. Rimini ko per 1-0

Al quarto tentativo è arrivata la prima, storica vittoria in serie C del Pineto Calcio, che ha piegato di misura il Rimini grazie ad una rete di Volpicelli al minuto 88. Brividi finali davanti a pochi intimi (429 spettatori, di cui 79 ospiti) perchè in pieno recupero, al 50′, è stato annullato tra le polemiche il gol del pari al Rimini (tap in di Ubaldi dopo una corta respinta di Tonti, ma l’assistente ha alzato la bandierina vanificando tutto).

E' un successo preziosissimo, perchè arrivato contro una squadra che presumibilmente sarà una diretta concorrente per la salvezza. E nel rush finale potrebbero contare anche gli scontri diretti in caso di arrivo appaiato in classifica. La neopromossa teramana è tornata quindi a muovere la classifica dopo il ko di Ancona e lo fa nel miglior modo possibile. Sono ora 5, la metà dei cugini del Pescara, i punti messi in cascina in 4 partite.

Così il presidente Brocco a fine gara: "Un grande successo che è energia per il futuro". Così il tecnico del Pineto Daniele Amaolo nella sala stampa dello stadio Adriatico : “Questa è una vittoria fondamentale, che ci dà una grande spinta e che sarà preziosa per il nostro futuro. Siamo una squadra giovane, che scende in campo sempre con almeno cinque under: vincere la prima partita della nostra storia in Lega Pro è troppo importante per darci convinzione e premiare il lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma con 5 punti in 4 gare siamo pienamente in linea con i programmi"

Foto di Pineto Calcio pagina Facebook ufficiale