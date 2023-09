Il Pineto deve rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in C, all'Adriatico di Pescara è 0-0 con l'Entella: cronaca e voti

Davanti ai pochi intimi (613 spettatori) dello stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara (aperto ai locali il settore Tribuna Superiore centrale e laterale, mentre per i supporter liguri è stato riservato il Settore Ospiti), il Pineto nella sua prima gara interna di campionato deve rinviare l'appuntamento con la vittoria ma si prende un punto prezioso contro una big come l'Entella. Lo 0-0 maturato nella seconda giornata alla fine è giusto e rappresenta una nuova iniezione di fiducia dopo il pari a sorpresa di Gubbio.

In avvio di gara si fa preferire la squadra abruzzese, che con il suo 3-5-2 copre meglio gli spazi rispetto al modulo speculare degli ospiti. Gli uomini di Amaolo non patiscono neanche un po' di emozione e sfiorano subito il bersaglio grosso. Già al 3', infatti, Gambale su suggerimento di Germinario, ex Pescara, ha la palla buona per sbloccare il risultato ma il suo grido di gioia gli resta strozzato in gola. Il Pineto nel giro d'orologio successivo colleziona 2 corner, entrambi improduttivi. Al minuto 8 è miracoloso il riflesso di Tonti su Zamparo a mantenere immacolata porta pinetese e sul tap-in Lancini non concretizza. Gioca molto sul filo del fuorigioco l squadra di Volpe cercndo di trovare impreparata quella di Amaolo, che dl canto suo si difende in modo ordinato e compatto nel tentativo poi di proporre ripartenze letali. Il taccuino del cronista resta poi immacolato fino al 22', quando si apre per nnotare un nuovo intervento di Tonti a salvare il risultato, stavolta su Mosti. La risposta si concretizza un minuto dopo con una doppia occasione ma De Luca fa buona guardia sia su Borsoi sia su Marafini. Il primo tempo poi scivola via senza grossi sussulti, andando in archivio sul risultato di 0-0.

Si riparte nella ripresa dagli stessi 22 del primo tempo. Al 4' il Pineto reclama un penalty per fallo di Lancini su Chakir, ma per l'arbitro Madonia non ci sono gli estremi per l'assegnazione della massima punizione. Il Pineto è più pimpante sulle seconde palle e prova di più la verticalizzazione, rispetto ad una Virtus che sta deludendo molto le attese e sembra ancora un cantiere aperto. Al 24' super De Lucia su colpo di testa ravvicinatissimo di Gambale, che poi fallisce anche la ribattuta per la disperazione dei tifosi locali. Sul fronte opposto, Disanto si vede respingere un interessante diagonale a Di Santo. Al 40 brividi lungo la schiena di Amaolo per un colpo di testa di Santini, da poco entrato, che tutto solo quasi all'altezza dell'area di porta non inquadra lo specchio della porta. E' l'ultima occasione di un match che non cambia nemmeno dopo i 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

Curiosità: nei giorni in cui Pescara festeggia il Vate con la Settimana Dannunziana, il Pineto ha voluto omaggiare il Poeta facendo passare sul Led a bordo campo l'incipit de "La pioggia nel pineto" con ovvio richiamo alla cittadina abruzzese



Il tabellino

Pineto – Virtus Entella 0-0

Pineto: Tonti 7, Marafini 6,5, Di Filippo 6, Schirone 6 (43' st Teraschi), Evangelisti 6, Borsoi 6 (23'st Baggi), Della Quercia 6,5, Lombardi 6, Germinario 6 (31' st Pellegrino), Chakir 5,5 (43'st Volpicelli), Gambale 5,5. All. Amaolo 6,5. A disposizione: Mercorelli, Grilli, Njambe, Ruggiero, Villa, Macario, Foglia, Iaccarino,.

Virtus Entella: De Lucia 7, Bonini 5,5, Tomaselli 6 (41'st Banti), Disanto 6, Zappella 5,5 (16' st Santini), Tascone 5,5 (16' st Corbari), Petermann 5,5, Zamparo 5,5 (34' st Faggioli), Parodi 6, Lancini 5,5, Mosti 5,5 (16' st Meazzi). All. Volpe 6. A disposizione: Paroni, Mazzadi, Kontek, Clemenza, Manzi, Siatounis, Lipani, Di Mario, Reali.

Arbitro: sig: Dario Madonia di Palermo, assistenti Pinna di Oristano e Bianchi di Pistoia. IV Ufficiale sig. Dini di Città di Castello.

Ammoniti: Marafini, Tonti (P), Bonini, Santini, Corbari, Disanto, Meazzi (E)