Stadio Adriatico pronto per la nuova stagione di calcio e per gli Europei Master di Atletica

Lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara è pronto per la nuova stagione calcistica, che inizierà domani sera con Pescara-Juventus Next Gen (ore 20:45) e che proseguirà con le prime, storiche gare interne in C del Pineto del presidente Brocco, incluso il derby abruzzese che però dal 24 settembre potrebbe essere spostato all'11 ottobre dato che l'impianto cittadino ospiterà in quel periodo gli Europei Master di Atletica Leggera (Emacs - European Masters Athletics Championships), in programma in città dal 21 settembre al 1 ottobre. Gli European Masters Athletics Championships sono i campionati biennali per eventi di atletica leggera che si tengono sotto l’egida dell’European Masters Athletics (la sua prima edizione nel lontano 1978) e, oltre all'Adriatico, nella rassegna ormai imminente si terranno gare anche al Comunale Mastrangelo di Montesilvano e al Comunale Valle Anzuca di Francavilla al Mare.

I lavori nell’impianto di via Pepe sono iniziati lo scorso 28 giugno e sono stati completati in due mesi, in tempo per la prima gara ufficiale di campionato dei biancazzurri di Zeman. L'impianto cittadino si presenterà con un nuovo look, anche se parziale, dopo i lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza che hanno riguardato principalmente la Tribuna Adriatica, i cosiddetti Distinti. Questi gli interventi, nello specifico: sono stati rimossi i vecchi seggiolini in plastica, è stato rimosso il vecchio manto di impermeabilizzazione, sono stati ripristinati i giunti di dilatazione presenti sulle gradinate, sono state sostituiti 300metri lineari di balaustre in metallo, è stato applicato un nuovo manto impermeabilizzante in poliurea ignifuga su una superficie di circa 6000 mq e sono state installate 5800 nuove sedute in polietilene a dare anche un nuovo e più affascinante colpo d'occhio. La tifoseria ha accolto sui social la novità, annunciata dall'assessore Patrizia Martelli, con favore, ma è chiaro che adesso i riflettori si spostano sul campo e c'è tanta curiosità per vedere all'opera la nuova truppa di Zdenek Zeman, che punta al ritorno in serie B.