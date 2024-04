Ufficiale il rinvio dell'inizio dei playoff di Serie C

Adesso è anche ufficiale: i playoff di Serie C non partiranno come da programma in data 4 maggio.

La Lega Pro ha infatti comunicato che i membri del Consiglio Direttivo, sentiti i due vicepresidenti e i due consiglieri federali hanno stabilito che i playoff 2024 avranno inizio il giorno martedì 7 maggio. Questo per permettere la corretta attesa del giudizio su un ricorso di un club (il Taranto) pendente al collegio di Garanzia del Coni.