Picerno - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

"E’ la prima partita dei play-off”, parola di Zeman. Domani pomeriggio (17:30) in casa del Picerno, il Delfino deve difendere i due punti di vantaggio sulla rivelazione lucana ed evitare di subire un clamoroso sorpasso all’ultima curva della stagione regolare. Lescano e compagni con un pareggio chiuderebbe la questione e volerebbero agli spareggi nazionali, saltando i primi due turni a gara secca contro le avversarie del proprio girone e assicurandosi due settimane di lavoro per recuperare gli infortunati e arrivare tirati a lucido al gran galà per la B.

“Non sarà una partita facile: il Picerno è la rivelazione de campionato. Hanno tanti indisponibili, non perdono da molte gare e sono pieni di entusiasmo. Noi speriamo di spegnerlo. Plizzari, Mora, Ingrosso, Vergani e Gozzi non ci sono. Abbiamo il grande vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Ma noi non vogliamo difenderci. Le palle inattive? Voglio che il portiere partecipi di più come sul secondo gol di Taranto. Noi proviamo tanto e spero che molte cose vadano meglio”, le parole del boemo, che dovrebbe avere già in tasca l'undici di partenza per domani. Questa la formazione del Pescara, che avrà quasi 500 tifosi al suo fianco a Picerno: Sommariva tra i pali, poi Crescenzi, Brosco, Mesik e Milani in difesa. Palmiero play, con Aloi e Kraja intermedi (Rafia potrebbe anche partire dalla panchina). Lescano guida il tridente con Merola e Kolaj (occhio alla conferma di Delle Monache).

Il tecnico di Praga avvisa i suoi: è vero che le sue squadre non sono sempre abili a gestire i risultati, ma oggi va fatta un’eccezione: “Dobbiamo saper leggere la partita – spiega Zeman – , se siamo in difficoltà vogliamo essere attenti e possiamo anche soffrire. Ci saranno sole e caldo, questo complicherà le cose. Il campo è piccolo e non gioca a favore nostro, il Piceno ci si allena e lo conosce a memoria. Sul campo stretto viene meglio difendersi. Ci saranno pochi spazi e quelli però dobbiamo sfruttarli”. Palmiero, Aloi e altri biancazzurri diffidati: sarà un problema? “Per me la questione non incide, ci sono tanti centrocampisti. Rafia è a disposizione, ma non sta benissimo. In difesa, Cancellotti e Crescenzi stanno bene. Il primo ha avuto qualche problema, ma è a disposizione”.

Picerno - Pescara: probabili formazioni

Picerno (4-2-3-1) 1 Albertazzi; 25 Guerra, 3 Ferrani, 18 Garcia, 20 Pagliai; 88 Gallo, 4 De Cristofaro; 10 D’Angelo, 9 Albadoro, 24 Golfo; 16 Santarcangelo. All. Longo.

Pescara (4-3-3) 1 Sommariva; 3 Crescenzi, 18 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 8 Aloi, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa; 30 Merola, 10 Lescano, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.