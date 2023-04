Merola ci crede: "Pescara, a Picerno per vincere"

Serie C Girone C

Dalla B, per tornare in B. Davide Merola è arrivato a gennaio dal Cosenza e ha un solo obiettivo in testa: cercare di riprendersi il posto tra i cadetti con la maglia del Pescara. Per questo, l'attaccante campano non vuole nemmeno pensare all’ipotesi di un ko a Picerno, che costringerebbe il Pescara a chiudere al quarto posto o, addirittura, al quinto (a causa della classifica avulsa se il Cerignola dovesse vincere sul campo della Juve Stabia). I biancazzurri devono fare punti per non avere rimpianti alla fine della stagione regolare. “Sappiamo che ci aspetta una partita importante. Stiamo preparando anche questa come facciamo ogni settimana. Abbiamo le idee chiare: il nostro obiettivo è andare lì a fare risultato, il terzo posto è il nostro obiettivo e vogliamo conquistarlo”, le parole dell’esterno del tridente del Delfino, 6 gol segnati finora da febbraio ad oggi in 12 presenze (anche 2 assist), che aveva già lavorato con Zeman a Foggia nella passata stagione, segnando 10 reti: “Il mister è carico e motivato, ci ha detto subito il suo pensiero quand’è arrivato: per lui siamo un gruppo forte, ma dobbiamo metterci a disposizione, seguirlo e prepararci per arrivare al massimo ai play-off”.

Non sempre si è visto il miglior Merola in queste settimane. Il boemo spesso lo ha pungolato chiedendogli di compiere un salto di qualità: “Posso fare molto di più, ha ragione – risponde sincero il 23enne di Santa Maria Capua Vetere – . Sto smaltendo il lavoro fatto nelle prime settimane con il mister, che ha caricato tanto all’inizio. Ora sto molto meglio, anche fisicamente, e spero di dare di più quanto dato finora, anche per regalare soddisfazioni al mister, che in me crede tanto”.

Nella filosofia di Zeman non sono ammessi calcoli, conticini e tabelline. A Picerno sarebbe un errore fatale andare in campo pensando al pareggio: “Ripeto: andremo lì per vincere, se poi sul campo arriverà un pareggio, andrà bene lo stesso. Ma non facciamo calcoli. Vogliamo essere protagonisti ai play-off, per farlo il terzo posto è molto importante. Perdendo a Picerno rischieremmo anche di scivolare al quinto posto, e potremmo avere un contraccolpo psicologico in quel caso. Dobbiamo evitarlo e andare agli spareggi con il pieno di entusiasmo”.

Le ultime

Si ferma Luca Mora: stiramento al flessore per il centrocampista ex Spal, per il quale si profila uno stop di almeno 20 giorni. Completamente recuperato Rafia: partirà dall’inizio a Picerno. Dopo la squalifica, torna a disposizione Crescenzi. Nel Picerno sono fuori per infortunio l’ex Dettori, Pitarresi, De Ciancio, oltre allo squalificato Setola (seconda giornata di stop da scontare). Previsti i rientri di Kouda e Esposito.