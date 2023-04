Verso Picerno - Pescara, le ultime: Sebastiani carica la squadra

Il Pescara ha in mano il suo destino: se fa risultato in Basilicata, il gradino più basso del podio è suo e Zeman guadagnerebbe due settimane per lavorare sodo a livello atletico e anche tattico, in modo da presentarsi al primo turno nazionale con la squadra tirata a lucido. Se al contrario, il Delfino dovesse perdere, al terzo posto chiuderebbe proprio il Picerno, ma la quarta piazza non è sicura, visto che l’altra rivelazione del torneo, l’Audace Cerignola, che tallona i biancazzurri a tre punti di distanza, potrebbe arrivare a pari punti con Palmiero e compagni ma sarebbe in vantaggio per la classifica avulsa (se dovesse vincere sul campo della Juve Stabia) e spedirebbe il Pescara al quinto posto. Per il Foggia discorso chiuso: la squadra di Delio Rossi al massimo potrebbe centrare il quarto posto vincendo la sua ultima partita e approfittando di mancate vittorie di Picerno e Cerignola.

Il Pescara adesso deve pensare solo a fare la sua parte contro la formazione lucana: basta un pari per rendere vano ogni calcolo. “E' una sorta di gara play-off anticipata – l’ha definita il presidente Daniele Sebastiani – , negli scontri diretti siamo in svantaggio col Picerno, ma abbiamo due risultati su tre a disposizione. Dobbiamo fare una partita tosta e gagliarda, perché il Picerno si è rivelata una bellissima realtà di questa stagione e merita la posizione che occupa”.

Il numero uno del club biancazzurro è rammaricato per i punti persi lungo il cammino, che oggi non permettono alla sua squadra di avere già in tasca il pass per gli spareggi nazionali per la B. “Purtroppo dovevamo consolidare prima il terzo posto, non è stato fatto e adesso dobbiamo stare attenti anche ai diffidati per non avere poi problemi al primo turno degli spareggi promozione. Intanto a Picerno ritroveremo Rafia, che è stato fermo solo a scopo precauzionale per un risentimento muscolare”.