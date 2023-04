"Lescano fa li gol": media gol da urlo per il bomber del Pescara

Facundo Lescano segna un gol ogni 117’ giocati in questo campionato, la sua media realizzativa cresce settimana dopo settimana. Pochi meglio di lui in serie C. Anche il suo predecessore, l’argentino Ferrari, ora al Vicenza e capocannoniere del girone A di Lega Pro, ha una media gol più bassa, pur avendone già realizzati 19 in stagione: l’ex pescarese ha giocato quasi il doppio dei minuti e segna un gol ogni 151’ giocati. Stesso discorso per Ragatzu, il capocannoniere del girone di B di serie C, che difende la maglia dei sardi dell’Olbia: è già a quota 19 reti, ma ne segna una ogni 164’ giocati. Meglio di lui ha fatto il solo Pietro Iemmello, al centro dell’attacco atomico della capolista Catanzaro e re del gol del girone C con 27 prodezze messe a referto nei suoi 2.570’ minuti giocati, ad una media stratosferica di un gol ogni 102’ minuti. Non lontanissima comunque da quella di Facundo Lescano che, al suo passo attuale, avrebbe potuto essere senza dubbio il miglior centravanti di tutta la Lega Pro in questa stagione.

Torna in auge il leit motiv di qualche anno fa, dedicato a Mancuso: “Lescano fa li gol”. E’ stato lo stesso bomber italoargentino del Pescara a citare in un post su instagram una frase che all’Adriatico andava di moda qualche anno fa, riferita all’ex attaccante biancazzurro, oggi al Como. Un modo simpatico, e apprezzato dai tifosi, per celebrare la sua meravigliosa prodezza di domenica scorsa contro il Monopoli. Sono 8 adesso i gol segnati dall’attaccante da quando è arrivato in panchina il boemo, a bilancio adesso sono 17 dall’inizio del campionato, uno score che lo proietta al terzo posto in classifica marcatori del girone C: migliorato il suo record personale a livello professionistico. Ora l’attaccante del Delfino sta recuperando il tempo perduto e sta scrivendo scrivere una pagina bellissima della sua carriera, sperando ancora di piazzarsi alle spalle di Iemmello. Un obiettivo alla portata e che spingerebbe certamente la squadra di Zeman al terzo posto.

Verso Picerno - Pescara

Domenica prossima, Lescano avrà a disposizione gli ultimi 90’ della stagione, a Picerno, per avvicinare la soglia record dei 20 gol stagionali in regular season. Ma poi il bomber avrà a disposizione anche i play-off per tagliare questo straordinario risultato. Zeman ritroverà Crescenzi dopo la squalifica e, soprattutto, riavrà a disposizione il talento di Rafia. Giovedì scorso il francotunisino ha accusato un risentimento all’adduttore. Per il match col Monopoli appena consegnato agli archivi, l’ex Juve non è stato convocato a scopo precauzionale. Non dovrebbero esserci problemi per il rientro nella formazione titolare, mentre rischia il forfait Luca Mora, alle prese con un problema muscolare durante il match contro il Monopoli. Dubbio Vergani, nessun problema per Cancellotti.