Pescara verso l'ultima di campionato: ecco cosa può accadere

Serie C Girone C

Vietato perdere. Al Pescara restano 90’ di stagione regolare da giocare, domenica prossima in casa del Picerno, una delle più belle rivelazioni del girone C, in cui milita il quarantenne ex Ciccio Dettori (resterà fuori per infortunio). I lucani dovranno vincere a tutti i costi per cercare di arrivare davanti ai biancazzurri e prendersi uno storico terzo posto. Ma dovranno anche evitare il ko, che potrebbe costare un clamoroso scivolone, addirittura fino al sesto posto, ora occupato dal Foggia. La squadra di Zeman, invece, con un punto avrebbe la certezza aritmetica di essere la terza forza del torneo alle spalle di Catanzaro e Crotone.



Il Picerno sembrava sul punto di uscire dalla corsa al terzo posto, ma ha trovato la zampata vincente per vincere in casa della Virtus Francavilla (0-1) nel finale. Resta dentro la bagarre anche il Cerignola, che ha battuto il Latina (2-1). La classifica adesso vede il Pescara terzo con 62 punti, Picerno e Cerignola a quota 59, mentre il Foggia è rimasto indietro dopo il ko di Catanzaro a 58.

Cosa può accadere

Domenica prossima c’è Picerno-Pescara (ore 17.30), mentre il Cerignola giocherà sul campo della Juve Stabia. Il Pescara balla tra il terzo e il quinto posto: tutto si deciderà in questi tiratissimi 90’. In caso di sconfitta, e vittoria del Cerignola, il Delfino sarebbe quinto a causa della classifica avulsa (punti negli scontri diretti: Picerno 10, Cerignola 4, Pescara 3). Il terzo posto è un obiettivo fondamentale per chi vuole davvero provare a fare l’impresa nei play-off: garantisce di evitare i primi due turni (giorni utili di lavoro, recupero infortunati e zero cartellini accumulati) e porta alla fase nazionale che scatta l’11 maggio (ritorno il 16). Diverso il discorso per la quarta classifica (salta il primo turno) e la quinta (comincia subito, domenica 30 aprile).