Pescara-Rimini, il Delfino per il rilancio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Vincere per archiviare la crisi e poi proiettarsi già alla partitissima con il Cesena, stante il rinvio della gara di Pontedera: è questo l'obiettivo del Pescara per il posticipo di lunedì 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Adriatico, quando c'è la sfida al Rimini. La vittoria in Coppa Italia contro il Pineto di certo ha innalzato il morale della truppa, ma quel successo non può certificare la guarigione di un Delfino che nelle ultime 6 partite ha totalizzato la miseria di 4 punti, uno score da retrocessione diretta. Se il Pescara è convalescente, guarito o ancora malato lo scopriremo solo al triplice fischio della partita contro il Rimini, squadra che naviga nei bassifondi della graduatoria ma che è in discreta forma dopo il cambio di allenatore.





LE ULTIME – Zeman dovrà rinunciare a due titolarissimi, Mesik e Tunjov, per motivi diversi. Il primo è squalificato, il secondo ha risposto alla convocazione della sua Nazionale (l'Estonia) per gli impegni internazionali della prossima settimana in ottica prossimo Campionato Europeo. Per la sostituzione dei due scalpitano gli ultimi due acquisti della sessione estiva, Davide Di Pasquale e Simone Franchini. Il primo in stagione ha giocato solo 90 minuti in Coppa Italia contro la Fermana, il secondo è reduce da un periodo lungo di stop dopo l'infortunio accusato nell'infrasettimanale del 19 settembre col Sestri Levanti. Da allora ha giocato pochissimo ma potrebbe essere rilanciato. In avanti, il solito ballottaggio Cangiano (favorito) – Accornero sarà risolto solo in extremis per completare un tridente che avrà in Merola e uno tra Vergani (sarebbe la grande sorpresa) e Tommasini gli altri due interpreti. Circa i romagnoli, rivitalizzati dalla cura Troise da quando è subentrato a Diego Raimondi, non ci dovrebbero essere grosse novità di formazione. L'idea tattica è ben precisa per il match dell'Adriatico: difesa e contropiede. Il morale è alto dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia a spese del Perugia, battuto 1-0 grazie al gol di Capanni, che vale la terza vittoria di fila senza subire gol. E' cambiato dunque il vento a Rimini, squadra che ha già incassato 23 reti ed è la peggiore difesa del girone B.





L'ARBITRO - La gara Pescara-Rimini sarà diretta da Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio al terzo anno di C, che non ha alcun precedente col Delfino mentre in carriera ha già diretto in una circostanza i romagnoli (Rimini-Gubbio 0-1 dello scorso campionato). Gli assistenti saranno Leonardo Tesi della sezione di Lucca e Vincenzo Abbinante della sezione di Bari, il quarto ufficiale invece sarà Nicolo’ Dorillo della sezione di Torino.





PROBABILI FORMAZIONI -

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierno, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi, Aloi, Squizzato, Franchini, Merola, Tommasini (Vergani), Cangiano. All. Zeman

Rimini (4-3-3) Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Lombardi; Lamesta, Morra, Capanni (Cernigoi). All. Troise

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Rimini, partita valida come tredicesima gara del girone B Lega Pro, in programma lunedì 13 novembre alle ore 14 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now.