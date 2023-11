Tegola per Zeman: perde il faro Tunjov

Georgi Tunjov salterà Pescara-Rimini e mister Zdenek Zeman perde dunque il suo faro di centrocampo e capocannoniere attuale. Il giocatore è già partito per rispondere alla nuova convocazione della sua Nazionale, l'Estonia, e dunque salterà il posticipo di lunedì 13 all'Adriatico.

E l'assenza è assai pesante perchè i Pescara si è riscoperto Tunjov dipendente e non per modo di dire. Quando lui c'è e gioca bene arriva la vittoria, come nelle sue prime 6 presenze in campionato quando sono arrivati altrettanti successi, quando manca oppure non si esprime al massimo, come contro Torres e Recanatese dove è stato anche sostituito a sorpresa da mister Zeman, la squadra finisce ko. Forse è solo un caso, ma se più indizi fanno una prova ecco che si trema anche per il posticipo. Il giocatore è stato precettato dalla sua Nazionale per le sfide ad Austria (in casa il 16) e alla Svezia (in trasferta proprio nel giorno di gara dei biancazzurri con il Pontedera, con il match che sarà rinviato).

Mancino, secondo Zeman riesce a dare il meglio da interno destro perchè da quella posizione può liberare il suo tiro chirurgico. E le 5 reti stagionali (una ogni114 minuti giocati) e l'assist al debutto in appena 567 distribuiti in 9 gettoni sono la riprova che il Demiurgo di Praga ancora una volta ci ha visto lungo cambiandogli posizione. La squadra intanto prosegue nella preparazione della partita di lunedì all'Adriatico contro il Rimini, dove ci saranno alcune novità di formazione (Di Pasquale favorito su Pellacani per sostituire lo squalificato Mesik, Franchini mezzala insieme ad Aloi e Cangiano di nuovo titolare nel tridente).