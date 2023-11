Pontedera-Pescara sarà rinviata

Dopo la partita con il Rimini, il Pescara di Zdenek Zeman avrà parecchi giorni per preparare la partitissima con il Cesena in programma sabato 25 novembre. Il motivo è presto spiegato: Pontedera-Pescara, in programma domenica 19 alle ore 14, sarà rinviata su richiesta del Pescara che in quella circostanza avrà 3 giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Tunjov con la Moldovia senior, Accornero con l'Italia Under 20 e Staver con l'Under 21 moldava). La normativa vigente, infatti, prevede la possibilità di rinvio di una gara qualora almeno 3 elementi di un club interessato siano costretti al forfait per le convocazioni in Nazionale.

Ora la Lega Pro dovrà solo ratificare il rinvio della partita di campionato che molto probabilmente sarà recuperata a dicembre perchè la prima data infrasettimanale disponiile, proprio quella dopo la gara con il Cesena, sarà dedicata al terzo turno di Coppa Italia che vedrà il Delfino sfidare il Latina.