Pescara al terzo posto per media spettatori: la classifica

Con il giro d'andata che si appresta a vivere le sue battute finali, nel Girone B di Serie C è tempo di numeri e statistiche (ovviamente parziali) anche per quanto concerne la media spettatori. Non tutte le squadre al momento hanno disputato 6 gare casalinghe , va sottolineato, ma con 5.765 spettatori di media all'Adriatico (paganti + abbonati), Il Pescara si trova al terzo posto nella classifica delle presenze allo stadio del raggruppamento di appartenenza Secondo i dati di StadiaPostCards, afflussi più massicci si sono registrati solo a Cesena (10.411) e Ferrara (6.941) che vivono situazioni ambientali diametralmente opposte: i bianconeri hanno ritrovato entusiasmo dopo la beffa dello scorso anno e puntano dichiaratamente al salto di categoria diretto (Torres, Pescara e compagne permettendo) mentre gli estensi, scottati dalla retrocessione dello scorso anno, sono partiti con il freno a mano tirato ma puntano a risalire la china e a candidarsi come protagonisti nel girone di ritorno.





Tornando ai numeri, c'è da sottolineare che alcune delle gare più sentite dalla tifoseria (con Cesena ed Ancona, ad esempio) ci saranno solo in futuro in casa Pescara, con conseguente previsto afflusso massiccio sugli spalti ad innalzare la media presenze allìAdriatico. Nelle 6 partite finora disputate (si prende in considerazione solo il campionato, non la Coppa Italia dove sia con Fermana sia con Pineto c'erano solo pochissimi intimi) il best si è fatto registrare con la Juventus Next Gen, per il clima, perchè era la partita di debutto ma anche per il richiamo del nome del team avversario benchè si trattasse della formazione Under 23. 7.189 gli spettatori nel 3-1 dei biancazzurri ai bianconeri. Pescara-Juventus NG è al terzo posto assoluto dietro Cesena-Rimini, che ha fatto registrare 14.022 presenze sugli spalti e Pineto-Pescara con 8.481. Quest'ultimo match, pur disputato allo stadio Adriatico, vedeva il Delfino come squadra ospite, benchè la maggioranza degli spettatori era di fede pescarese, e dunque nella classifica è ovviamente considerata gara in trasferta. La sfida del Pescara a Ferrara rappresenta il best della Spal in casa con 8.542 spettatori e al Curi il best del Perugia con 4mila tifosi sulle gradinate. Fanalino di coda, come potete vedere nella classifica sottostante, la Juventus NG. Circa gli spettatori totali, rispettate ovviamente le prime 3 posizioni: Cesena 52.067, Spal 41.645 e Pescara 34.589.









Ecco la classifica

1 Cesena 10.411 best vs Rimini 14.022

2 Spal 6.941 best vs Pescara 8.542

3 Pescara 5.765 best vs Juventus NG 7.189

4 Torres4.166 best vs Spal 4-584

5 Ancona 4.128 best vs Perugia 4.870

6 Arezzo 3.837 best vs Cesena 5.645

7 Perugia 3.499 best vs Pescara 4.000

8 Rimini 3.417 best vs Juventus NG 4.006

9 Lucchese 3.004, best vs Perugia 3.693

10 Pineto 1.863 best vs Pescara 8.481

11 Entella 1.760 best vs Sestri Levante 4.221

12 Vis Pesaro 1.522 best vs Fermna 1.818

13 Fermana 1.463 best vs Ancona 1.888

14 Gubbio 1.305 best vs Cesena 1.875

15 Carrarese 1.290 best vs Entella 1.627

16 Olbia 1.233 best vs Torres 3.309

17 Recanatese 765 best vs Perugia 1.339

18 Pontedera 592 best vs Cesena 740

19 Sestri Levante 532 best vs Carrarese 1.00

20 Juventus NG 123 best vs Torres 256