Accade in Abruzzo: Daspo di 5 anni a dirigente di squadra di calcio

Dopo quanto accaduto al pescarese Fabio Grosso nei giorni scorsi in Francia, il calcio abruzzese torna alla ribalta delle cronache nazionali per un episodio che lega sport a vicende extra calcistiche non certamente positive.

Il Questore della Provincia di Teramo ha infatti emesso un provvedimento di Daspo sportivo nei confronti di un dirigente della società del Real Guardia Vomano, squadra militante nel campionato di Promozione abruzzese, Girone A, che aveva creato disordini in occasione della partita contro il San Gregorio, disputata domenica 15 ottobre 2023 presso lo stadio comunale della frazione Giardino di Guardia Vomano del Comune di Notaresco.

Secondo quanto diramato dalla Questura teramana, "In particolare, l’uomo aveva scavalcato le recinzioni del campo di gioco, aveva raggiunto i componenti della terna arbitrale e aveva cominciato a spintonarli e minacciarli, inseguendoli fino agli spogliatoi, dove erano stati costretti a barricarsi, rendendo necessaria la chiamata al numero di emergenza".

La nota della Questura ha poi spiegato: "All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Notaresco, l’uomo si era presentato come presidente del Real Guardia Vomano e, in evidente stato di agitazione e con fare minaccioso stava ancora stazionando all’esterno degli spogliatoi, ove si era rifugiata la terna arbitrale, nei confronti della quale aveva rivolto poco prima improperi e minacce. Alla vista dei militari non aveva desistito, anzi aveva perseverato nel suo atteggiamento aggressivo e minaccioso. Con il Daspo sportivo emesso dal Questore, all’uomo è stato vietato di accedere, per un periodo di cinque anni, a tutti gli impianti sportivi nazionali ove si svolgono manifestazioni calcistiche relative ai campionati nazionali serie A – B- Lega Pro Unica – Dilettanti e tutte le restanti categorie, comprese le amichevoli e le partite disputate dalla Nazionale, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, due ore prima e due ore dopo il termine degli incontri di calcio stessi. Inoltre, lo stesso dovrà comparire personalmente presso un Ufficio di Polizia ogni domenica ed ogni altro giorno infrasettimanale in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio a cui partecipi la squadra Real Guardia Vomano, quindici minuti dopo l’inizio dell’incontro e trenta minuti prima del termine della manifestazione sportiva".