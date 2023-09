Pescara - Juventus Next Gen: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

A poco più di 24 ore da fine mercato, che ha riservato due colpi in entrata ed uno in uscita, il nuovo Pescara targato Zdenek Zeman affronta la Juventus Next Gen per la prima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Adriatico alle ore 20:45 per una sfida del tutto inedita del calcio italiano: mai biancazzurri e giovani bianconeri si erano affrontati prima, nemmeno in amichevole. Entrambe le compagini, poi, erano inserite in un altro girone e non nel B, quello del centro Italia, nella scorsa stagione: il Pescara nel C, il meridionale, la Juve U23 (come si chiamava sino allo scorso anno) in quello settentrionale, dunque nel raggruppamento A. Per il Delfino è un ritorno in questo gruppo, dato che aveva militato nel girone B nella prima stagione in C dall'ultima retrocessione, quella targata Auteri-Zauri. Ci si aspetta che almeno 5mila spettatori siano presenti sugli spalti stasera, perchè ai 1.419 abbonati si devono aggiungere i 2897 tagliandi venduti a ieri sera alle ore 20 (di cui 20 ospiti), dato che nella giornata di oggi certamente crescerà. Circa le ultime dal campo, il Delfino avrà i cerotti in attacco. Out Cangiano e Tommasini, gli arrivi principali della sessione di trattative, il centravanti sarà Cuppone con il recuperato Vergani che parte dalla panchina ma che ha appena una decina di minuti nelle gambe. Nella Juventus c'è particolare curiosità per vedere all'opera i gioiellini Hasa e Hujdsen, già nell'orbita della prima squadra di Max Allegri.

I CONVOCATI DEL PESCARA: Ciocci, Brretta, Plizzari, Brosco, Floriano Mussolini, Mesik, Milani, Moruzzi, Pellacani, Pierno, Staver, Aloi, Dagasso, De MArco, Mora, Manu, Squizzato, Tunjov, Accornero, Masala, Merola, Cuppone e Vergani. Assenti gli indisponibili Tommasini e Cangiano e gli ultimi arrivati Di Pasquale e Franchini.

Le probabili formazioni: Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merol, -Cuppone, Accornero. All. Zdenek Zeman. A disposizione: Ciocci, Barretta, Floriani M., Moruzzi, Pellacani, Staver, Dagasso, De Marco, Mora, Manu, Masala, Vergani.

Juventus Next Gen (3-5-2) Garofani; Savona, Muharemovic, Huijsen; Mulazzi, Hasa,Maressa, Nonge, Turicchia; Mbangula, Guerra. All. Massimo Brambilla. A disposizione Daffara, Stivanello, Citi, Rouhi, Ntenda, Comenencia, Valdesi, Damiani, Doratiotto, Salifou, Perotti, Mancini, Cerri

Arbitro: Domenico Mirabella della sezione di Napoli. Assistenti: Michele Decorato della sezione di Cosenza e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano. IV Uomo: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia.

DOVE VEDERE LA PARTITA: Pescara - Foggia, partita valida come prima gara del girone B Lega Pro, in programma oggi, 2 settembre alle 20.45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Sports e in streaming su Now