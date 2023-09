Il mercato del Pescara si chiude con due arrivi e una cessione

La sessione di calciomercato del Pescara si è conclusa senza acquisti doc, ma con i due ritocchi in entrata necessari a colmare le principali lacune in organico. Servivano essenzialmente un difensore centrale e un centrocampista, entrambi sono arrivati nell'ultimo giorno: missione compiuta dal ds Daniele Delli Carri e dal presidente Sebastiani. Sono arrivati due giocatori funzionali al progetto, entrambi in prestito con obbligo di riscatto (e dunque si può già parlare di titolo definitivo, tanto che entrambi hanno sottoscritto un biennale, la mezzala anche con opzione di rinnovo per un unlteriore anno): si tratta di Davide Di Pasquale e Simone Franchini

La coppia Sebastiani – Delli Carri per la mediana ha virato su un elemento solido ed affidabile, Franchini, classe 1998 che pur di sbarcare alla corte di Zeman ad un anno garantito di vincolo dato che col Padova aveva da un mese e mezzo allungato sino al 2025. Qui arriva con un biennale con opzione per un'altra stagione. Col Sassuolo, prima di iniziare un lungo girovagare in C, ha vinto un Torneo di Viareggio ed esordito addirittura in Europa League nel novembre 2016 grazie al pescarese Eusebio Di Francesco, che gli fece timbrare il cartellino contro il Rapid Vienna. La giornata era iniziata con il colpo Davide Di Pasquale, che ha reso assai contento mister Zeman come vi abbiamo raccontato in una precedente news. Pescarese di nascita, torna nel club dove era cresciuto calcisticamente ma che non aveva mai puntato su di lui. Con Zmena è stato 2 anni fa a Foggia, nella migliore annata della sua carriera: il classe 1996 è dunque rientrato a casa dalla porta principale.

In uscita si è concretizzata la cessione in prestito di Aristidi Kolaj al Lumezzane. Con la valigia in mano sin da giugno, solo nelle ultime ore di sessione ha trovato una nuova destinazione dove poter giocare con continuità. Sono arrivategli annunci di altre 3 operazioni ormai definite da giorni ma che non avevano ancora il crisma dell'ufficialità: Nicolò Postiglione è passato al Chieti, come raccontato da ChietiToday, Scipioni e Belloni sono invece andati al Notaresco. E domenica per la Coppa Italia di categoria ci sarà proprio Chieti-Notaresco