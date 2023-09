Il Pescara prende Di Pasquale, Zeman: "Sono contento"

Vigilia di campionato in casa Pescara, domani alle ore 20:45 allo stadio Adriatico sarà di scena la Juventus Next Gen per una gara inedita nella storia del calcio italiano. Mai il Delfino aveva sfidato i baby bianconeri, ma più che le questioni di campo a tenere banco nell'incontro di Zeman con i giornalisti è stato il calciomercato. E proprio mentre si sedeva al tavolo della conferenza stampa è arrivata la notizia dell'arrivo in biancazzurro del fedelissimo Davide Di Pasquale, difensore che due stagioni fa è stato un perno del suo Foggia. “Sono contento”, le parole del boemo, “avrò 5 difensori centrali ma solo 4 sicuri per ora (il nuovo arrivato più Brosco, Mesik e Pellacani, ndr) perchè Staver non è ancora pronto pronto e deve lavorare. Di Pasquale è un buon giocatore, con me a Foggia ha fatto bene. Ha qualità in campo ma anche fuori dal campo. Ho un gruppo giovane, con 18 giocatori sotto i 23 anni ma tutti hanno buone prospettive e dobbiamo lavorarci su per farle uscire interamente".

E poi: “Non ho fatto il mercato, ho accettato la linea verde della società e ne sono contento. Ho tanti giovani bravi, alcuni arriveranno in A. Ma all’inizio potremo avere problemi. Obiettivo? Competere con le prime”. Poche parole, ma chiare. Sul fronte mercato, che chiude i battenti alle ore 20, vicinissimo Franchini del Padova. Si allontana Scarsella. Resterà Aloi, che nei prossimi giorni firmerà un rinnovo sino al 2026