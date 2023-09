Ultimo giorno di mercato, il Pescara a caccia di rinforzi

Questa sera alle ore 20 chiude ufficialmente la sessione di mercato e a poco più di 24 ore dal debutto in campionato il Pescara è ancora a caccia di rinforzi. Chi si aspetta i fuochi di artificio dai nelle ultimissime di trattative potrebbe rimanere deluso, ma ci saranno movimenti in entrata perchè la rosa ora a disposizione di Zdenek Zeman necessita ancora di più ritocchi. Le linee guida dell'ultimo giorno di calciomercato sono chiare e la priorità è una sola: reperire il centrocampista in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra. Gli sforzi del ds Daniele Delli Carri sono tutti rivolti in questa direzione, ma è chiaro che le antenne restano dritte per essere pronti a cogliere le varie opportunità,spesso ghiotte ed impensabili appena un paio di giorni prima, che le ultimissime e concitate ore di sessione generalmente riservano. Verso il gong, fissato per le ore 20, potrebbero aprirsi scenari importanti per giocatori fino a ieri inarrivabili (vedi il bresciano Ndoj per restare al reparto mediano, ma l'occhio sarà vigile anche per altri ruoli come per il veneziano Bjarkason) oppure potrebbero nascere situazioni tecnicamente o economicamente vantaggiose da cogliere al volo (non solo in entrata).

Si spiega anche così l'ampio giro di orizzonte del club senza stringere davvero per qualche profilo finora sondato e tenuto in caldo (ad esempio Paganini della Triestina, il più vicino, o il padovano Scarsella, nome comunque caldo) ma non ritenuto prioritario. L'idea nella stanza dei bottoni biancazzurra è infatti quella di provare ad innestare nel motore un elemento di qualità ed esperienza che davvero cambierebbe il volto del reparto mediano e solo dopo si andrebbe su elementi ritenuti idonei ma non di prima fascia. Tanti i profili tenuti d'occhio, perchè avendo più posti liberi in lista (3 con l'uscita praticamente certa di Kolaj) si proverà a prendere due interpreti in mediana più un difensore e forse anche una punta (Curcio del Catanzaro in pole). Si lavora ad un profilo top secret, sulla cui identità si vuole mantenere il massimo riserbo: a fari spenti il ds Daniele Delli Carri sta puntando un centrocampista di livello che farebbe davvero compiere il salto di qualità alla squadra ma nel frattempo non perde di vista altri elementi. E la lista è lunga. Oltre ai nomi già citati e ai big Kingsley (Bologna) e Sounas (Catanzaro), difficili da prelevare per questioni economiche nel secondo caso e volontà di non scendere di categoria nel primo, ci sono Tribuzzi del Crotone (che però i pitagorici reputano incedibile a meno di offerte irrinunciabili), Tascone dell'Entella (il compagno Meazzi, che piace di più, non è in uscita dai liguri), Girelli della Sampdoria (è rientrato in gruppo dopo un fastidioso problema all'adduttore e i blucerchiati potrebbero alla fine decidere di girarlo in prestito in C), Franchini del Padova (insoddisfatto della sua collocazione tattica ma che i biancoscudati non vorrebbero far uscire), Lombardi (lo scorso anno poco impiegato in B a Reggio Calabria) ed il modenese Battistella (finora mai sceso in campo e desideroso di giocare). In lista non c'è più Lorenzo Gavioli, idea solo abbozzata un mese fa e poi abbandonata (è un promesso sposo dell'Ancona). Si cercherà poi un difensore centrale per integrare la pattuglia di interpreti che ora ha 4 elementi: Brosco, Mesik, Pellacani e il baby Staver. L'obiettivo è Davide Di Pasquale, pescarese ed ex capitano del Foggia, che ora è all'Arezzo ma che è appetito anche dal Vicenza.