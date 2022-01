Pescara, preso il difensore Ierardi dal Vicenza

Serie C

Serie C Girone B

Terzo acquisto del Pescara nel mercato di gennaio: dopo De Risio e Lazcano a centrocampo, la società ritocca anche la difesa con l'arrivo del difensore centrale, all'occorrenza anche terzino destro, Mario Ierardi, 24 anni il prossimo febbraio.

Ierardi arriva dal Vicenza: nella stagione in corso, in serie B, ha collezionato 6 presenze e realizzato un gol.

Cresciuto nel vivaio del Milan, il nuovo difensore biancazzurro è passato alla Pro Patria e alla fine ha concluso il suo percorso nelle giovanili del Genoa.

Poi il passaggio al calcio professionistico con il Ravenna in serie C, due stagioni nel Sudtirol e, l’estate scorsa, il passaggio al Vicenza, che lo ha girato in prestito secco fino al prossimo 30 giugno al Pescara.

Oggi Ierardi svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni al Poggio degli ulivi. Una mossa probabilmente dettata da due ragioni: le condizioni di Mirko Drudi, fuori per le prossime due settimane dopo il trauma cranico riscontrato nel match contro il Montevarchi e spesso fuori per infortunio in questa stagione, e la necessità di avere un centrale di destra di ruolo, più affidabile dell'adattato Cancellotti.

Intanto sembra deciso il futuro di Pape Sakho: il 2003 della Primavera non andrà alla Salernitana, ma al Bologna: trattativa in chiusura. Ai felsinei lo ha segnalato il responsabile scouting Tonino Di Battista, pescarese e fino a pochi mesi fa a capo del vivaio biancazzurro.

Covid: dopo i tamponi effettuati ieri prima di tornare in campo, sono emersi due casi di positività nel gruppo dei giocatori biancazzurri e uno nello staff tecnico. I tre positivi sono in isolamento.