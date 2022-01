Pescara, Diambo nel mirino della Ternana

La Ternana piomba su Amadou Diambo. Il mediano franco senegalese, 21 anni da compiere a febbraio, in questo campionato ha collezionato 10 presenze (5 da titolare) e segnato il primo gol tra i professionisti contro la Pistoiese. In B ha debuttato a Benevento l’8 marzo del 2020, lanciato da Legrottaglie, nell’ultima e surreale partita prima dell’esplosione della pandemia. Poi altre tre presenze tra i cadetti con Oddo e Breda nella passata stagione, prima di passare al Benevento a gennaio. Con i sanniti Diambo ha anche debuttato in serie A contro il Torino nell’ultima giornata della scorsa stagione.

C’è un nesso tra Diambo e la Ternana: nell’agosto del 2020, durante la preparazione precampionato, con Oddo in panchina, il centrocampista franco senegalese si mise in evidenza davanti agli occhi interessati del ds della Ternana, il pescarese Luca Leone, che lo segue con attenzione. L’operazione è calda, ma riguarda la prossima estate: Diambo chiuderà sicuramente la stagione con la maglia del Pescara, per poi essere ceduto. La Ternana si è piazzata in pole position al momento per avere il suo cartellino. La valutazione? Dipenderà molto dalle prestazioni di Diambo nella seconda parte di stagione.