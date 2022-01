Pescara, colpo a sorpresa: preso lo spagnolo Arman Lazcano

Un nuovo giocatore per il Pescara. Ha firmato il contratto con il club biancazzurro il centrocampista spagnolo Arman Lazcano Celik, classe 2003. Il giovane iberico con origini turche ha superato le due settimane di prova con il gruppo di Auteri: lo stesso tecnico siciliano ha approvato il suo tesseramento, in un reparto in cui il Delfino avrà comunque bisogno di giocatori dopo l'addio di Valdifiori e Sanogo e quello atteso nei prossimi giorni di Rizzo.

Lazcano militava con la US Sants di Barcellona. In precedenza aveva avuto una parentesi con il Deportivo Alaves e in Turchia con il Fenerbahce. Ora la sua carriera inizia da Pescara, dove potrà - all'occorrenza - anche dare una mano alla Primavera di Iervese, per integrarsi più rapidamente e trovare il ritmo partita.

Il giovane centrocampista ha annunciato il suo tesseramento tramite il suo profilo Instagram: "Sono molto felice di firmare per una grande squadra come il Pescara. E' un traguardo molto importante della mia vita, ma devo ancora realizzare il mio sogno. Con impegno, dedizione e passione tutto è possibile. Ora al lavoro per raggiungere gli obiettivi della squadra".