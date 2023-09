Nei precedenti recenti tra Pescara e Perugia c'è un protagonista assoluto: Massimo Oddo

Pensi a Perugia-Pescara e subito ti viene in mente l'ultimo incrocio, quello dell'estate 2020 con il playout thrilling che ha sorriso al Delfino al termine di una lotteria dei rigori estenuante. Il Pescara, guidato da Sottil, in realtà era retrocesso sul campo ma ebbe la possibilità, nell'anno dello scoppio della pandemia e dei campionati a lungo fermi per il lockdown, di giocarsi la salvezza ai playout grazie alla penalizzazione di cui fu vittima a fine regular season il Trapani. Sulla panchina del Perugia c'era il pescarese Massimo Oddo, da poco tornato in sella in luogo di Serse Cosmi, ovvero l'ultimo traghettatore del Delfino in A. All'andata del doppio spareggio promozione, all'Adriatico, vincero i biancazzurri in rimonta 2-1 (reti di Kouan, Galano e Maniero su rigore), nel replay il risultato fu 2-1 per i biancorossi che rimontarono lo svantaggio iniziale firmato Pucciarelli grazie al solito Kouan e all'ex Melchiorri. E dopo 120 minuti si andò ai rigori. L'errore di Galano sembrò spianare la starda alla vittoria perugina, ma Fiorillo neutralizzò i tentativi di Buonaiuto e Iemmello. L'ultimo, decisivo rigore fu realizzato da Edorardo Masciangelo: Pescara ancora in B e Perugia in C. Curiosamente, qualche settimana dopo Massimo Oddo, allenatore perdente del playout, sostituì Andrea Sottil, allenatore vincente dello spareggio, sulla panchina del Delfino.

Prima di allora, la storia recente delle sfide tra le due squadre in terra umbra ha avuto altre pagine belle per i colori biancazzurri, entrambe con Oddo come allenatore del Delfino: la vittoria del preliminare playoff di B del 2015 per 2-1 con reti di Politano e Bjarnason a ribaltare il sigillo di Goldaniga, nella stagione dell'amara finale di Bologna con traversa al 90' centrata da Melchiorri a negare la A al Pescara, e lo 0-4 griffato Lapadula-Benali-Caprari nel gennaio successivo, che fece parlare l'Italia intera del “tikitaka biancazzurro” di una squadra che a fine stagione centrò la sua ultima promozione in serie A. Infine due curiosità: dal 2015-16 domenica sarà la terza volta che Pescara e Perugia si affrontano alla seconda giornata di campionato. Nella prima si giocò a Pescara (2-1 per i biancazzurri di Oddo l'11 settembre), nella seconda al Curi si impose il Grifo per 4-2 (3 settembre 2017)