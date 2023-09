La nuova rosa di Zeman ed il riepilogo di tutte le operazioni di mercato del Pescara

Da oggi si fa sul serio e non si scherza più. C'è stata già una gara ufficiale, quella in Coppa Italia di serie A e B al cospetto della Reggiana, ma nell'economia della stagione biancazzurra la gara era tenuta in poco conto, tra mercato aperto e carichi pesantissimi di lavoro sulle gambe, Il 6-2 di Fiorenzuola non fa dunque testo, diverso il discorso di questa sera alle ore 20:45 in un rinnovato stadio Adriatico quando inizierà il campionato e ci saranno già punti pesanti in palio in una sfida del tutto inedita del calcio italiano, quella alla Juventus Next Gen che dalla sua nascita ad oggi aveva sempre militato nel Girone A e che non aveva mai incrociato i biancazzurri nemmeno in amichevole o in altre competizioni. La tradizione degli esordi stagioni di Zeman è positiva, come vi abbiamo raccontato, e partire bene darà entusiasmo ad una squadra giovane ma di talento, che pecca però di inesperienza come sottolineato dallo stesso Zeman alla vigilia. E si giocherà a poco più di 24 ore da fine mercato, con la chiusura di sessione che non ha regalato colpi di scena ma due arrivi e tre partenze. Ingaggiati a titolo definitivo, anche se tecnicamente si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, il centrale mancino Davide Di Pasquale e la mezzala Simone Franchini, due elementi funzionali ma non dal nome altisonante come speravano i tifosi. Via Kolaj in prestito secco al Lumezzane e il tandem Belloni - Scipioni ceduto al Notaresco. A fine sessione le operazioni biancazzurre in totale sono state 47: 15 quelle in entrata, 22 quelle in uscita. La rosa, come vedremo in calce e nel riepilogo di tutti gli affari, è stata totalmente rivoluzionata. Ci sono 18 giocatori under 23.

Ecco la rosa del Pescara 2023-24:



Portieri: Plizzari (classe 2000), Ciocci (2002), Barretta (2005, non fa lista)

DifensoriI: Pierno (2001), Floriani Mussolini (2003), Milani (2001), Moruzzi (2004), Brosco (1991), Pellacani (1998), Mesik (2001), Di Pasquale (1996), Staver (2003, non fa lista).

Centrocampisti: Aloi (1996), Manu (2003), De Marco (2004, non fa lista essendo "giovane di categoria"), Squizzato (2002), Mora (1988), Tunjov (2001), Dagasso (2004, non fa lista), Franchini (1998).

Attaccanti: Merola (2000), Masala (2004), Vergani (2001), Tommasini (1998), Cuppone (1997), Accornero (2004), Cangiano (2001).



Queste invece tutte le operazioni della sessione:

ARRIVI: Ciocci (prestito dal Cagliari), Pierno (dal Lecce via Virtus Francavilla), Moruzzi (dalla Juventus Next Gen), Manu (dal Matera), Squizzato (dall'Inter), Tunjov (dalla Spal), Merola (dall'Empoli, era già in biancazzurro ma è stato riscattato), Masala (dal Cagliari), Accornero (prestito dal Genoa), De Marco (dalla Vibonese), Floriani Mussolini (prestito dalla Lazio), Tommasini (dal Pisa), Cangiano (prestito dal Bologna), Di Pasquale (dall'Arezzo), Franchini (dal Padova)

PARTENZE Kraja (Atalanta, rientro da prestito), Gyabuaa (Atalanta, rientro da prestito), Boben (rientrato dal prestito alla Ternana che lo ha girato al Cluj), Sommariva (Genoa), D’Aniello (svincolato), Gozzi (Juventus), Ingrosso (Pineto), Cancellotti (da svincolato è andato all'Avellino), Crescenzi (da svincolato è andato al Monterosi), Palmiero (Avellino), Lescano Triestina), Rafia (Lecce), Chiarella (Catania, dove era già), Bocic (Catania dopo rientro dal prestito al Frosinone), Germinario (Pineto), Lombardi (Pineto), Delle Monache (Sampdoria, che lo aveva lasciato 1 anno in prestito), Desogus (Cagliari, rientro dal prestito), Catena (Cagliari, Kolaj (prestito al Lumezzane), Bellon (Ntaresco)i, Scipioni (Notaresco).