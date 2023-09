Tegola per Zeman, a Perugia senza Georgi Tunjov

Al Curi di Perugia per la seconda gara di campionato mister Zdenek Zeman dovrà fare meno di Georgi Tunjov. Il classe 2001 di Narva, infatti, è stato precettato dall'Estonia per le partite di qualificazioni ad Euro 2024 contro la Svezia, in programma sabato a Tallinn, e contro il Belgio a Bruxelles (martedì prossimo). Il giocatore è già a Tallinn per rispondere alla convocazione della sua Nazionale e non farà ritorno a Pescara prima del pomeriggio di mercoledì 13 e dunque sarà abile ed arruolabile per la sfida interna all'Arezzo di sabato 16 alle ore 20:45, anche se dopo due partite in tre giorni e più viaggi sul groppone potrebbe essere provato e dunque partire dalla panchina. L'assenza di Tunjov, che al debutto pur non incantando ha fornito l'assist per la rete di Accornero e si è reso protagonista di una prestazione in crescendo, non è una bella notizia per Zeman, che dovrà ridisegnare la sua linea mediana che ha proprio nell'estone uno dei fari.

Aloi appare oggi il favorito, per esperienza e personalità, anche se il tecnico boemo lo vede più come centrale. L'altro candidato è il baby Matteo Dagasso, mezzala mancina di ruolo, che è stata insieme alla punta Federico Accornero una belle note più belle di questo primissimo scampolo di stagione in casa Pescara. Difficile il debutto da titolare di Simone Francini, arrivato nell'ultimo giorno di mercato. E' esperto e solido, ma necessita di tempo per entrare nei meccanismi zemaniani. Al Curi mancherà anche il giovane Staver, impegnato con la selezione Under 21 della Moldavia. La sua però è assenza che non preoccupa. Zmena ha detto alla vigilia della gara con la Juventus Next Gen che il difensore ex Primavera deve ancora lavorare per crescere e che dunque non è ancora pronto, pur avendo talento. Inoltre con Brosco, Mesik, Pellacani e Di Pasquale il cuore del reparto difensivo è più che coperto sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. La squadra riprenderà oggi pomeriggio a Silvi la preparazione in vista della seconda gara di campionato.