Debutto vincente per Ciuffo, la nuova mascotte del Pescara Calcio

Gli oltre 7mila dell'Adriatico (per la precisione 7.189), sabato sera oltre a gioire per la bellissima prestazione e l'importante vittoria del Pescara contro la Juventus Next Gen al debutto in campionato, hanno assistito ad un qualcosa che è a suo modo storico: il ritorno allo stadio della mascotte del club dopo tanti anni di assenza. Un esordio certamente vincente che rende già Ciuffo – questo il nome della mascotte – un portafortuna per Cuppone e soci.

La società, che da tempo stava lavorando alla sorpresa, aveva mantenuto il massimo riserbo sulla notizia. Di statura più piccola rispetto alla precedente e di colore più intenso, la nuova mascotte è ovviamente un delfino ed indossa la maglietta del club. Sabato sera, chiamato sul terreno di gioco dallo speaker dello stadio, Ciuffo è stato accolto da una vera ovazione ed ha strappato sorriso sopratutto ai bambini presenti, che erano davvero tanti, grazie alla presenza di numerose scuole calcio che prima del calcio d'inizio hanno sfilato sulla pista d'atletica prima di accomodarsi nel settore distinti nella zona loro riservata