Il Panini Tour 2024 fa tappa a Pescara

L’edizione 2024 del Panini Tour farà tappa a Pescara. In Abruzzo si terrà la quinta tappa e dunque sarà proprio nel cuore dell'evento dato che il Tour quest’anno ha ben 8 appuntamenti per altrettante città, da Sud a Nord Italia, per fare felici per tutti i fan delle figurine e dei fumetti: collezionisti, piccoli e grandi, possono giocare e sfidarsi, e incontrarsi al Panini Village per scambiare le doppie e certificare l’album della Collezione Calciatori Panini.

A Pescara l'evento è previsto per il primo weekend di marzo, dunque nelle date di sabato 2 e domenica 3. Il Panini Tour è la grande festa itinerante per gli appassionati e i collezionisti, di tutte le età, delle mitiche figurine Panini. Due giorni pieni di scambi e divertimento con le figurine ed il mondo della Panini, che ha fatto la storia del collezionismo nazionale e internazionale. E anche quest’anno non mancherà la possibilità di certificare il proprio Album. Tanti giochi per gli appassionati (Figuquiz, Figudribbling), un'area dedicata al mondo dei Topi e dei Paperi (dove potrai sfidarti nel Topoquiz) e il Road Store, l'originale edicola viaggiante che porterà nelle piazze d’Italia tantissime pubblicazioni esclusive e in anteprima targate Panini. Dunque, non solo figurine dei calciatori, quelle mitiche, ma anche tante altre chicche appartenenti al mondo Panini. Tra queste il fantastico mondo di Topolino. A cominciare da una speciale sovracover con illustrazione di Andrea Freccero che verrà distribuita al Panini Village, in omaggio con l’acquisto di una copia del settimanale: oltre a essere molto bella, ha uno spazio bianco pensato per essere riempito da una dedica o da uno sketch del disegnatore ospite della tappa. E poi ci sono gli appuntamenti con il Topo Quiz a premi e i laboratori di fumetto , dove si può imparare a disegnare seguendo le indicazioni degli artisti stessi.

E quindi, oltre al mondo delle figurine e dell'altrettanto storico Topolino, trovate anche altre riviste Panini Magazines, con le ultime novità di Pokémon con cards e gadget ufficiali, e Barbie e La mia prima Barbie. Quest’anno, poi, il Panini Village ospita anche il Panini Studios, location d’eccezione per interviste e approfondimenti che accoglierà ospiti speciali in ogni tappa del Tour. A Lecce ad esempio sono stati tanti i campioni di calcio che hanno giocato in città a presenziare all'evento. Quali saranno gli ospiti della tappa pescarese?