Febbraio di fuoco per il Pescara: programma partite, date e orari

Il secondo mese dell'anno sarà determinante per la caccia al terzo posto. Dopo un gennaio di bassi (due ko di fila di fila, in casa della Juventus Next Gen e all'Adriatico col Perugia) e di alti (due vittorie di fila, ad Arezzo ed in casa col Sestri Levante), febbraio diventa un mese cruciale con 5 partite in programma da non fallire. Si partirà col derby interno col Pineto, contro una squadra ostica che non vince dal 3 dicembre ma che ha tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà la banda Zeman e non farla esprimere al meglio (il match di andata docet in tal senso). Poi 3 partite insiodiosissime in una settimana: si partirà da Gubbio venerdì 9, per poi affrontare nell'infrasettimanale, alla vigilia di San Valentino, la derellitta Spal, nobile decaduta e grande delusione del torneo (appena retrocessa dalla B voleva fare un torneo di vertice ma è nei bassifondi della graduatoria), e chiudere domenica 18 il trittico a Pesaro contro quella Vis che all'andata, all'Adriatico, ha bloccato la macchina da gol biancazzurra (secondo attacco dietro la corazzata cesena) sullo 0-0. Il mese più corto dell'anno si chiuderà con la sfida interna alla Lucchese sabato 24, prima gara pomeridiana dei biancazzurri dopo tempo immemore

Ecco nel dettaglio le 5 partite dei biancazzurri a febbraio con date e oriari: