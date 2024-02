Gli occhi di Bologna e Cesena su due gioielli dello Spoltore: Tommaso Gabriele e Nicola Ricci

Continuano a calamitare attenzioni importanti giovani talenti dello Spoltore Calcio, club non nuovo a mettere in mostra prospetti interessantissimi che poi finiscono direttamente sotto la lente d’ingrandimento di club professionistici. L'ultimo caso è quello di Tommaso Gabriele, centrocampista offensivo classe 2007, e di Nicola Ricci, difensore centrale classe 2005, che potrebbero spiccare a brevissimo il volo nel calcio professionistico che conta.

Gabriele, ad esempio, ha appena sostenuto un provino con il Bologna FC e nei prossimi giorni lui e Nicola Ricci saranno impegnati sul campo di allenamento del Cesena Fc. Non è una novità questa per la società di Sabatino Pompa: i talenti azulgrana sono finiti spesso nelle mire di squadre importanti.

"Queste prove con squadre professionistiche sono una grande opportunità di crescita ulteriore per i nostri ragazzi e ci auguriamo che anche altri possano avere le stesse possibilità. A tutto ciò va riconosciuto il grande merito e il lavoro dello staff tecnico del settore giovanile che nel corso di questi anni hanno lavorato sui ragazzi" le parole di Loris Masciovecchio responsabile del settore giovanile spoltorese.

Entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere meritevoli di questa opportunità grazie alle loro prestazioni in prima squadra. Ricci è ormai al suo secondo anno di titolarità in Eccellenza nonostante la giovane età. Gabriele lo scorso anno ha esordito in prima squadra a 15 anni e mezzo, realizzando tra l'altro un gol di pregevole fattura contro il Lanciano. Quest'anno è stato lanciato subito da Donato Ronci. Al suo attivo due gol in Coppa Italia, tra cui quello spettacolare con il 'colpo dello scorpione'.