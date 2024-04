Olbia-Pescara, sardi all'ultima spiaggia: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Olbia all'ultima spiaggia, Pescara in ricorsa ad un posto migliore rispetto al settimo ora occupato in graduatoria: sono queste le premesse della partita che andrà in scena in Sardegna domenica 14 aprile. Allo stadio Bruno Nespoli il calcio di inizio è fissato alle ore 14 per la penultima trasferta di regular season del Pescara. L’Olbia ora occupa l’ultimo gradino della classifica e accusa un ritardo di 3 punti dalla Fermana, al cospetto della quale il Pescara giocherà l'ultima partita, ed è staccata di ben 12 lunghezze dalla Recanatese attualmente quint’ultima. Per sperare nei play out, i sardi dovranno non solo scavalcarela Fermana e portarsi quindi al penultimo posto, ma anche ridurre il gap dalla Recanatese da 12 a 8 punti: ecco perchè è necessaria per la squadra di Oberdan Biagioni (terzo tecnico stagionale, da calciatore allievo di Zeman a Foggia) non solo una vittoria contro il Pescara ma anche sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Il Pescara, che non vince lontano dall'Abruzzo dal 21 gennaio, non può fare sconti e può agevolarsi indirettamente dello scontro Gubbio-Pontedera per rilanciarsi. Ma è chiaro che debba vincere ad Olbia.

LE ULTIME - Merola, acciaccato (in settimana ai box per fastidi all'adduttore), ci sarà. Unici assenti nel Delfino sono Masala e Pellacani che torneranno presumibilmente a disposizione contro l'Ancona, anche se partiranno dalla panchina. Ad Olbia tornerà tra i titolari Aloi, che potrebbe soffiare il posto a Dagasso nel confermato 4-3-3. L'ipotesi 4-2-3-1, vista nel finale contro l'Entella, sarà adottata solo in corso d'opera. Vergani però insidia comunque la maglia titolare di Cuppone, a secco di gol dal 27 gennaio. Nell'Olbia out l'abruzzese Cavuoti, squalificato (come il pescarese Milani), che sarà sostituito da Moruzzi il promettente Palomba.

L'ARBITRO - Designato il direttore di gara Daniele Virgilio della sezione di Trapani, al quinto anno di C. Tre incroci col Delfino, 2 pari e una vittoria. Gli assistenti sono Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Davide Merciari della sezione di Rimini. Il quarto uomo è Valerio Gambacurta della sezione di Enna.

PROBABILI FORMAZIONI - OLBIA: 22 Van Der Want, 4 Dessena, 5 Bellodi, 10 Ragatzu, 18 Nanni, 21 Biancu, 23 Arboleda, 26 Mameli, 39 Motolese, 43 Montebugnoli, 90 Catania. All.: Oberdan Biagioni

PESCARA: 22 Plizzari, 15 Floriani Mussolini, 13 Brosco, 24 Mesik, 27 Moruzzi, 8 Aloi, 6 Squizzato, 17 Tunjov, 10 Merola, 29 Cuppone, 11 Accornero. All. Emmanuel Cascione

DOVE VEDERE LA PARTITA - Olbia-Pescara, partita valida come turno N.36 del girone B Lega Pro, in programma domenica 14 aprile alle ore 14 in Sardegna, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now