Per il Pescara è importante chiudere almeno al sesto posto in vista dei playoff: ecco perchè

Adesso non resta che salvare il salvabile nella terza, triste stagione di fila in Serie C per il Pescara. L'obiettivo è mantenere il sesto posto, incredibile a dirsi ma unico obiettivo rimasto in regular season dopo che le prime due posizioni sono svanite già a novembre 2023. E via via sono sfuggite poi anche le successive tre posizioni in graduatoria in un raggruppamento di certo non irresistibile e sicuramente non il più difficile dei tre di Lega Pro. In questa pessima stagione tante le cose da dimenticare, tra risultati di campo da censura (le scoppole rimediate a Gubbio, Pesaro e Rimini, ad esempio) e tre cambi di allenatore. A fare da corollario, le contestazioni alla società. Ora non resta che porvare a prendersi il sesto posto per poi provarsi a giocare il tutto per tutto ai playoff, dove in C non sono mai escluse le sorprese. Basti pensare al Lecco dello scorso anno, ma non solo. Ma perchè sarebbe fondamentale per il Delfino chiudere almeno sesto? Per avere qualche vantaggio ad inizio calvacata spareggi.

Se, infatti, la quinta posizione permette di giocare in casa i primi due turni preliminari playoff con due risultati su tre al 90′, poichè si gioca in gara secca, come già accaduto proprio al Pescara di Zauri due anni fa contro Carrarese e Gubbio, col sesto posto finale i biancazzurri sfiderebbero almeno all’Adriatico nel primo turno playoff la nona classificata con due risultati su tre al 90′. Dunque, fattore campo a favore nel primo turno e possibilità di passare il turno al triplice fischio anche con un pareggio. Ma non finisce qui. Perchè qualora poi la quinta dovesse essere eliminata dalla decima, in caso di qualificazione Merola e soci avrebbero ancora il fattore campo a favore e due risutati su tre a dispiszione. I biancazzurri infatti affronterebbero di nuovo in casa la settima o l’ottava con due risultati su tre al novantesimo. Se invece la quinta (il Gubbio al momento in cui scriviamo) passasse il turno, il Pescara troverebbe appunto la quinta classificata a fine regular season ma giocherebbe la gara secca in trasferta e con un solo risultato a disposizione al 90′, ovvero la vittoria, per poter accedere alla fase nazionale (gli Ottavi di Finale).