Da Abbateggio al Venezia Fc… passando per Toronto: Gianleonardo Neglia realizza il suo sogno nel calcio [FOTO]

La comunità di Abbateggio da qualche mese tifa anche per....il Venezia. Il motivo è presto spiegato ed è determinato dall’ascesa professionale prorompente di Gianleonardo Neglia, nato e cresciuto a Toronto ma da una famiglia di origini abruzzesi. Di Abbateggio, appunto. Gianleonardo, infatti, è figlio della referente dell'a Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise” degli abbateggiani nel mondo, Rosanna Di Pierdomenico ed è anche nipote dell’indimenticato Giovanni Di Pierdomenico e di Carmela Di Pierdomenico. La famiglia paterna è invece siciliana di Baucina, dove è nato il papà Joseph.

Laurea in Global Sport Management, master alla Football Business Academy seguita alla laurea in Global Sport Management, dopo aver lavorato nei Blue Jays per alcuni anni, Negia - 38 anni - è ora approdato in Italia, dove, dallo scorso agosto, è Assistant Sporting Director del Venezia FC. Come dirigente nell’area sportiva della società lagunare, assieme al direttore sportivo Filippo Antonelli e al direttore tecnico Cristian Molinaro, si occupa soprattutto di calciomercato e dei giocatori che la società di calcio ha dato in prestito. La sua giornata tipo che si divide tra i compiti in sede e il campo d’allenamento, perché il suo ruolo è anche quello di avere un contatto pressoché quotidiano con l’allenatore e la squadra.Tra i suoi compiti specifici, come detto, c’è quello di mantenere i contatti con le squadre dove i veneti hanno i giocatori in prestito: studia i dati e le statistiche delle partite precedenti, si confronta con gli allenatori per capire come stanno andando i ragazzi e se stanno facendo progressi o meno. Un'opera di scouting finalizzata a ottimizzare le risorse interne, ovvero i giocatori di proprietà che sono fuori sede a maturare con la prospettiva di tornare alla casa madre dopo aver concluso il proprio percorso a titolo temporaneo altrove. In mezzo, le riunioni con il capo scout, Antonio Cavallo, che coordina il suo staff.

“Sono certo che Gianleonardo, direttore sportivo competente e attento, saprà distinguersi per passione, talento e competenza, strutturando validi organici e mettendo giocatori e allenatore nelle condizioni di esprimersi al meglio", ha fatto sapere in una nota Antonio Di Marco, Presidente dell'Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise. " Il nostro compaesano italo canadese è uno degli esempi vincenti di validi italiani all’estero che scelgono di trasferirsi in Italia per ampliare le proprie opportunità di crescita e di realizzazione e ottengono il meritato successo. Forza Gianleonardo, Abbateggio tifa per te!".

La storia di Neglia è stata raccontata anche dall'altra parte dell'Oceano, dove ha avuto grande eco al punto di finire sulle colonne del sul “Corriere canadese”, quotidiano di Toronto.