Zeman: “Difficile fare gol quando l'avversario mette due pullman davanti alla porta, non uno solo...”

Un punto in due partite e zero gol fatti. Non è un bel momento per il Pescara che comunque, nonostante il rallentamento, resta al terzo posto con 17 punti, sopravanzato solo dalla Torres (22 punti, 7 vittorie ed 1 pari) e dal Cesena (17 punti, 5 vittorie, 1 sconfitta, e 2 pareggi). A fine Pescara-Vis Pesaro, però, mister Zdenek Zeman non era preoccupato o arrabbiato.

“ Non sono incaz*ato con i miei, a parte l'arbitro che non ha indovinato sempre tutto (il riferimento è in particolare ad un rigore su Cuppone non rilevato dal signor Calzavara di Varese, ndr), c'era anche la squadra avversario che ha messo due pullman davanti alla porta, una volta se ne metteva uno solo, e viene difficile fare gol. Ci abbiamo provato, a parte i primi 20 minuti che abbiamo regalato giocando troppo lenti, abbiamo cercato di fare e di costruire l'azione anche se è mancata la cosa più importante, chiudere con il gol”.

Contro squadre chiuse il Pescara fa fatica. E all'Adriatico ne arriveranno altre a fare barricate, ma Zeman non appare troppo preoccupato. “Se gli arbitri sono attenti, danno rigore che spero venga trasformato. Invece con il Pineto ci siamo uccisi da soli, con un errore. La squadra eccetto i primi 20 minuti ha fatto bene, ha provato ad andare in area di rigore e ci è anche entrata. Poi hanno sbagliato i gol. Ad inizio la Vis Pesaro ha messo 3 uomini davanti, poi ne ha lasciato uno solo. Per me il calcio è una cosa diversa...”, le parole di Sdengo. “Tutti si aspettavano 6 punti in queste partite, ma non è facile contro squadre chiuse. Ora abbiamo Lucchese e Torres, due squadre che giocano a calcio,e vedremo chi sarà più bravo”.

Le scelte non hanno convinto, tanto quelle iniziali quanto quelle a gara in corsa. “Aloi mi dà soddisfazione nel ruolo di cnetrale, riesce a dare movimento. Squizzato è bravo ma da fermo, e con le squadre chiuse da fermo è più difficile. Non sta benissimo ma poteva giocare, io devo valutare però quello che mi può dare un giocatore in una partita e cosa un altro in un'altra. Le prestazioni dei giocatori voi (i giornalisti, ndr) le valutate sul risultato. Se si faceva gol erano tutti da 7 o da 8, se non si fa gol sono tutti da 5 ma non è così. La prestazione è una cosa, il risultato un'altra. Tommasini? Quando è entrato la Vis si è messa in 9 indietro, sarebbe stato difficile anche per Ciro Immobile.... Merola? Farà tre gol la prossima partita, non mi preoccupo per li perchè si è impegnato ed ha dato tutto quello che poteva dare. Lo sbaglio fa parte del calcio”