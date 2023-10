Amedeo Pomilio nella leggenda dello sport italiano: entra nella Walk of Fame del CONI

Amedeo Pomilio entra definitivamente nel mito dello sport italiano. Già leggenda per la pallanuoto, sia da giocatore sia da tecnico, il 26 ottobre vedrà comparire il proprio nome sulla Walf of Fame del Coni, una via dedicata ai più grandi sportivi di ogni discplina che ha un pavimento lastricato di "stelle". Da Viale delle Olimpiadi la strada arriva fino allo Stadio Olimpico di Roma: si tratta di un museo da vedere camminando, tutto d’un fiato, con i miti delllo sport tricolore. Un po' come la conosciutissima Walk of Fame di Hollywood per le leggende del cinema.

Da giocatore ha fatto parte del Settebello di Rudic che negli anni ’90 completò il Grande Slam conquistando l’oro alle Olimpiadi (Barcellona ’92, seguito poi dal bronzo ad Atlanta ‘96), ai Mondiali (Roma ’94) e agli Europei (Sheffield ’93 e Vienna ’95). Grazie ai trionfi ottenuti col Pescara – in carriera ha giocato anche per Volturno, Brescia e CN Salerno – Pomilio può vantare successi in ogni competizione disputata da giocatore: 3 scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa LEN, 2 Coppe delle Coppe, 2 SuperCoppe Europee, 5 Coppe Italia. E' stato tra i mitici del Settebello biancazzurro pescarese salito sul tetto d'Europa a regalare alla città di Gabriele D'Annunzio uno storico Triplete nel 1987. Con il Pescara tutte le strepitose vittorie da giocatore. Tre le partecipazioni alle Olimpiadi da giocatore (414 le presenze in azzurro, 7° nella classifica all time), altrettante quelle da assistente del c.t. Campagna: argento a Londra 2012, bronzo a Rio 2016. Nell’unica stagione da allenatore di una squadra di club, con la Pro Recco nel 2015/16, centrò l’accoppiata scudetto-Coppa Italia.

Nella bacheca di Amedo Pomilio figurano altre onoreficenze eccezionali come 2 Medaglie d'oro al Merito Sportivo (1992 e 1994) e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2015. Dal 2002 è Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.