L'ex Pescara Cammarata vola a Dubai: allenerà l'Al-Nasr

Nuova tappa lontano dalla sua Pescara e dall'Italia per Fabrizio Cammarata. L'ex attaccante e allenatore del vivaio biancazzurro ha salutato l'Australia qualche mese fa e, dopo le due ottime stagioni da vice allenatore del Melbourne Victory, è già volato a Dubai, negli Emirati Arabi: sarà l'allenatore della seconda squadra – Under 21 – dell’Al-Nasr, uno dei club più potenti e titolati del calcio mediorientale, che oggi si permette il lusso di schierare Cristiano Ronaldo e, sanzioni Fifa permettendo, anche l’ex interista Brozovic.

L’ex attaccante del Pescara, 48 anni ad agosto, origini siciliane, ma pescarese d’adozione essendo residente in città da quasi vent’anni, ha scelto una nuova avventura fuori dai confini nazionali, proseguendo così la sua carriera da giramondo del calcio. Con la squadra degli Emirati ha firmato un contratto di un anno.

Tutto era iniziato nel 2017, dopo le prime esperienze nel settore giovanile biancazzurro (Under 15, Under 17 e vice di Oddo in Primavera), con il trasferimento ai russi del Terek Groznyj. Poi la parentesi in Oman, alla Muscat Football Academy, e le due stagioni in Albania, con la Dinamo Tirana e l’Apolonia Fier. Questo prima del lungo viaggio in Australia, da cui ha riportato in Abruzzo una Coppa nazionale e la partecipazione alla Champions asiatica. Con lui è volato a Dubai anche il preparatore atletico Dario Dian, conosciuto nelle giovanili del Delfino e già collaboratore nelle esperienze albanesi (in cui fu chiamato dall’attuale ds del Pescara, Daniele Delli Carri, all’epoca dirigente sull’altra sponda dell’Adriatico).

“Abbiamo iniziato gli allenamenti lo scorso 4 luglio – racconta Cammarata al telefono da Dubai dopo un allenamento pomeridiano con 46 gradi – . Sono contento, ci hanno accolto molto bene e in campo ho visto qualche giocatore interessante. C’è grande collaborazione con la prima squadra, anche con l’allenatore Luis Castro (altro giramondo: ha allenato in Portogallo, Ucraina, Brasile e Qatar). Il club è organizzatissimo, c’è un ambiente fantastico. E’ tutto molto bello. La lingua? Comunichiamo in inglese con la squadra, qui lo parlano tutti”.

Cammarata guida l’Al-Nasr Under 21 che partecipa al campionato delle seconde squadre, lo stesso della massima divisione saudita, ma riservato a formazioni Under 21. “E’ stato il mio amico Fabio Firmani (ex centrocampista di Lazio, Verona e Vicenza), che oggi è un agente, a propormi questa esperienza. Da tempo mi sarebbe piaciuto lavorare negli Emirati e ho detto subito sì. Con me c’è Dario Dian, ma abbiamo anche un assistente e un preparatore dei portieri. In rosa ci sono anche stranieri e siamo sul mercato. Abbiamo un ragazzo serbo in prova. Ci aspetta un campionato vero, ma la società mi ha chiesto, per questa prima stagione, di portare di più ragazzi possibile in prima squadra. Se riusciremo a farlo, vorrà dire che avremo fatto bene e quindi avremo anche raccolto dei buoni risultati. Non so ancora come sia il campionato, ma gli addetti ai lavori con cui mi sono confrontato dicono tutti che il livello sia buono”.

Ancora una volta lontano dalla sua Pescara, dalla moglie e dal figlio Lorenzo, per fare esperienza in attesa di una panchina importante nel calcio italiano. “Qui a Dubai ho tanti amici, sono venuto spesso. Stare lontano da casa non è mai facile, ma adesso non ci pensiamo: tra un mese inizia il campionato e siamo molto concentrati sui nostri obiettivi”.