L'ex Pescara Cammarata lascia il Melbourne dopo due stagioni

Serie C Girone C

Dopo un biennio ricco e denso di soddisfazioni, termina l'avventura di Fabrizio Cammarata come vice allenatore del Melbourne Victory. Una storica conquista dell'Australia Cup nel 2022 e la conseguente partecipazione alla AFC Champions League sono state le note più belle di una esperienza unica nel suo genere. Tante vittorie in A-League, che hanno ridato "lustro" ad un club che veniva da anni molto bui. Il duo targato Popovic-Cammarata ha lavorato molto sulla mentalità, portando dei risultati ogni oltre aspettativa. Una bella soddisfazione per l'ex attaccante del Pescara, da anni adottato dalla città adriatica con la sua famiglia, che ha iniziato l'avventura di allenatore, dopo aver chiuso quella da calciatore con la RC Angolana, proprio nel settore giovanile del Delfino, prima di iniziare un giro del mondo in panchina (Russia, Oman, Albania).

Ora, per tecnico di origini siciliane, pescarese d'adozione, si aprono nuovi scenari visto l'appeal conquistato sul campo nella sua esperienza australiana e non solo. Non è da escludere un'altra avventura estera, anche se l'obiettivo rimane quello di avere una "chance" in Italia: valutazioni in corso. Ne sapremo di più a campionati terminati, quando il quadro della situazione sarà molto più chiaro.