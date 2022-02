Cammarata Re di Coppa in Australia con il Melbourne Victory

Subito vincente nella terra dei canguri. Fabrizio Cammarata poche ore fa ha alzato al cielo il suo primo trofeo da allenatore. In Australia, con il Melbourne Victory, il club che lo ha voluto la scorsa estate come vice dell'allenatore Popovic.

Cammarata festeggia il suo primo titolo in panchina grazie al 2 a 1 in finale contro i Central Coast Mariners, in uno stadio - l'AAMI Park di Melbourne - stracolmo di tifosi, quasi tutti colorati di biancazzurro, come la bandiera del Melbourne.

"Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere", le sue parole su Facebook.

Da Pescara, città in cui ha scelto di restare a vivere dopo l'esperienza da attaccante nel 2005-2006 in B con Sarri in panchina (34 partite e 7 gol) e le prime mosse da tecnico nelle giovanili del Delfino, Cammarata è sbarcato nella A-League australiana come assistant coach del Melbourne Victory, allenato da Tony Popovic (era in campo con l'Australia contro l'Italia ai Mondiali del 2006).