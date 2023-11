Fabio Grosso rompe il silenzio: "Poteva essere una tragedia, mi auguro sia una lezione per il futuro"

Torna a parlare Fabio Grosso. L'allenatore del Lione, domenica sera è stato colpito da alcuni sassi lanciati sul pullman dell'Olympique dai tifosi del Marsiglia, si è fatto vivo via social dopo la triste vicenda che ha fatto il giro del mondo.

L'ex terzino è stato medicato all'interno del Velodrome e ha riportato 12 punti di sutura, con la partita che è stata rinviata. «Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano», ha scritto Grosso sul proprio profilo Instaram, «mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro», le parole dell'abruzzese, eroe di Germania2006 con la Nazionale azzurra, sul suo profilo ufficiale Instagram. L'allenatore del Lione ha poi concluso con un ringraziamento ai tanti messaggi di solidarietà arrivati in questi giorni: «Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Allez l'Ol... toujours!».