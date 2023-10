Fabio Grosso ferito da un sasso lanciato contro il pullman del Lione

Brutto episodio nel pre partita di Olympique Marsiglia - Lione. L'allenatore pescarese Fabio Grosso del Lione è rimasto ferito dopo che un sasso lanciato dai tifosi del Marsiglia ha raggiunto il pullman sul quale viaggiava assieme alla squadra per raggiungere lo stadio Velodrome. Alle 20,45 infatti è in programma il posticipo della decima giornata di Ligue 1. Come riporta LaPresse, gli ultrà marsigliesi hanno preso a sassate l'autobus e il campione del mondo del 2006 è sceso sanguinante dall'autobus ed è stato medicato con una benda. Colpito a un occhio anche il suo vice Raffaele Longo.