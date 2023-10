Incidenti Marsiglia, 13 punti di sutura a Grosso. E il Lione condanna il comportamento dei tifosi

Il pescarese Fabio Grosso, tecnico dell'Olympique Lione, è stato medicato dopo gli incidenti di ieri a Marsiglia e gli sono stati applicati ben 13 punti di sutura. L'allenatore è rimasto ferito al volto a causa di una sassaiola che ha colpito il pullman della sua squadra. Ferito anche l'assistente Raffaele Longo. Intanto il Lione ha condannato fermamente "l'inaccettabile comportamento razzista nel parcheggio" dei suoi tifosi prima della partita di Ligue 1 a Marsiglia contro la squadra di casa. La gara è stata poi annullata. Il Lione fa sapere di aver "richiesto i video per identificare gli autori di qualsiasi atto contrario alla legge ma anche contrario ai suoi valori", ricordando la volontà del club "di tenerli lontani dagli spalti".

Anche il ministro dello sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, ha condannato l'attacco al pullman dell'Olympique Lione. In un post sulla piattaforma X, ex Twitter, Oudéa-Castéra ha affermato che "questi atti di stupidità e di odio, che non hanno nulla a che fare con lo sport, devono essere sradicati con la massima determinazione grazie agli sforzi collettivi di tutti coloro che amano veramente lo sport. Questi atti inaccettabili costituiscono una negazione dei valori stessi del calcio e dello sport, i responsabili devono essere tutti individuati e puniti severamente".

Il ministro ha poi detto che sette sospetti sono stati arrestati, mentre l'emittente Bmi stamane ha comunicato che il numero è salito a nove, citando fonti della polizia. Il ministro degli interni, Gérald Darmanin, ha dichiarato che cinque agenti di polizia sono rimasti feriti e che "la videosorveglianza ci permetterà senza dubbio di arrestare altre persone".