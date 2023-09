Ufficiale: Fabio Grosso ritrova una panchina ed approda in una big di Francia

La notizia circolava già da qualche giorno, adesso ha anche il crisma dell'ufficialità: dopo aver portato il Frosinone in serie A ed aver poi deciso di lasciare i ciociari, Fabio Grosso torna in panchina e lo fa dalla porta principale, andando a guidare una big di Francia. L'eroe di Germania 2006, nato a Roma ma pescarese a tutti gli effetti, è infatti il nuovo allenatore dell'Olympique Lione, club nel quale aveva militato anche da giocatore. Centra così un doppio record: è stato il primo nazionale italiano nella storia del clubad indossare la maglia del Lione ed ora è diventato il primo allenatore tricolore nella storia dell'Olympique.

Da calciatore nell'estate 2007 fu ceduto dall'Inter all'Olympique Lione per 7,5 milioni di euro; vinse la Supercoppa di Francia, la Coppa di Francia e, al culmine di una stagione da titolare, fu determinante per la conquista del settimo titolo francese consecutivo per la sua squadra, segnando il gol partita nel match contro lo Strasburgo. Restò a Lione anche la stagione seguente, collezionando in due anni 71 presenze e 3 gol tra campionato e coppe. Nell'estate del 2009 Grosso passò alla Juventus, dove a fine carriera ha iniziato l'avventura da allenatore che lo scorso anno lo ha portato a Frosinone. Strepitosa la sua annata: dopo un percorso eccezionale, frutto di 80 punti raccolti, 24 vittorie su 38 partite, miglior attacco del campionato con 63 gol e migliore difesa con 26 gol, i gialloazzurri sono tornati in A e dopo l'addio si sono affidati ad un altro pescarese, Eusebio Di Francesco.

In attesa di definire la costituzione del suo staff e poi assumere ufficialmente l'incarico di allenatore, il Lione comunica che Fabio Grosso sarà presente domenica sera al match contro il Le Havre al Groupama Stadium, prima di essere presentato alla stampa lunedì 18 settembre.