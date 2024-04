Il Pescara blinda i playoff: date e regolamento degli spareggi promozione per la Serie B

Con la vittoria di Olbia, il Pescara non solo ha spedito in D i sardi ed è tornato al successo esterno dopo quasi 3 mesi (ultimo acuto ad Arezzo il 21 gennaio, dopo di allora 6 sconfitte di fila) ma ha blindato la partecipazione ai playoff. Per il Delfino si tratta della terza partecipazione di fila da quando è retocesso dalla B ma è adesso importante capire nelle ultime gare di regular season quale sarà il posizionamento dei biancazzurri nella griglia di partenza degli spareggi promozione. I playoff di C, che mettono in palio un solo posto per la B della prossima stagione (la vincente verrà promossa in cadetteria e si aggiungerà a Cesena, Mantova e Juve Stabia), sono infatti una vera e propria maratona, assimilabile ad un campionato a parte ad eliminazione diretta.

Con un comunicato diramato dalla Lega Pro sono state rese note tutte le date in cui verranno disputate le partite dei playoff. La competizione per l’accesso in Serie B avrà inizio il 4 maggio 2024. e finirà prima di metà giugno: 2 giugno si terrà l'andata finale playoff, il 9 giugno la gara di ritorno finale playoff

Lo svolgimento dei playoff prevede la suddivisione in tre fasi: fase a gironi, fase Nazionale e le Final Four.

FASE A GIRONI - Nel primo turno dei playoff di Lega Pro si affronteranno le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone. La quinta affronterà la decima, la sesta la nona e infine settima contro ottava. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season. Gara secca con le squadre ospitanti che avranno 2 risultati su 3 a favore per passare il turno.

Nel secondo turno di playoff del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del primo turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone di regular season. Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri: la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata; le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata. Dunque anche qui gara secca con le squadre ospitanti che avranno 2 risultati su 3 a favore per passare il turno. Dunque, In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase playoff Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.

FASE NAZIONALE - Alla fase playoff Nazionale partecipano 13 squadre: 10 scenderanno in campo a partire dal primo turno, e altre tre subentreranno a partire dalla seconda fase. Al primo turno playoff Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate: le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play-Off dei Gironi; le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season e la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C. Si inziia ora con gare di andata e ritorno. Gli incontri saranno determinati dal sorteggio. Ci saranno 5 teste di serie che saranno: le terze classificate nei gironi durante la regular season, la squadra vincitrice la Coppa Italia e la squadra che tra le 6 vincitrici dei playoff del girone, risulterà meglio classificata. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della fase playoff Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al secondo turno della fase playoff Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare avrà accesso al secondo turno della fase playoff Nazionale la squadra “testa di serie”.

Al secondo turno della fase dei playoff Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del primo turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season. Le squadre saranno accoppiate mediante sorteggio e in questo caso le teste di serie saranno: le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season e la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di playoff Nazionale, risulterà meglio classificata. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

Alla fase cosiddetta “Final Four” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al secondo turno playoff Nazionale di Lega Pro, inserite in un tabellone mediante sorteggio e si svolgeranno due livelli di qualificazione

1- le semifinali saranno disputate in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla finale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla finale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari dii15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore (per intenderci: la cosa che è avvenuta l'anno scorso per Pescara-Foggia).

2- la finale sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

LE DATE DEI PLAYOFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024