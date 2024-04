Massimo Oddo lancia la sfida, anche al...Pescara: "Bisogna vincere i playoff!”

Massimo Oddo è uomo avvezzo ai ritorni. Da giocatore, ad esempio, tornò al Milan, squadra dove era approdato da giovanissimo dopo esser cresciuto nella Renato Curi, 12 anni dopo esser partito la prima volta. E al Milan fece ritorno dopo la parentesi al Bayern Monaco. Prima fece lo stesso col Monza, dopo le parentesi con Prato e Lecco. Ma è da allenatore che è ormai uno specialista in ritorni. Tornò infatti a Pescara, nella squadra della sua città natale che prima condusse in A, subito dopo aver perso ai rigori proprio contro i biancazzurri un playout thrilling sulla panchina del Perugia (tornò anche lì, nella stesssa stagione, dopo l'interregno di Serse Cosmi). E adesso è tornato a Padova, dove da subentrante alla prima esperienza centrò la vittoria in Coppa Italia di C e una finale playoff. Adesso è subentrato a Vincenzo Torrente proprio sulla panchina dei biancoscudati veneti per provare a riportarli in B. E lo ha detto a chiare lettere: vuole vincere quei playoff che potrebbero riservargli un nuovo incrocio con il Delfino, qualora la banda Cascione andasse avanti negli spareggi promozione.

Massimo Oddo ha già diretto il primo allenamento post ritorno ed è stato presentato dal dirigente Massimiliano Mirabelli, che ha parlato così del tecnico pescarese: “Oddo conosce bene noi, noi conosciamo bene lui, meritiamo tutti una rivincita per quello che è stato. In queste 3 gare c’è ancora da conquistare un pezzettino per consolidare il nostro secondo posto per poi cercare di affrontare al meglio questo playoff. Abbiamo tutte la carte in regola, questa società ha in mente come tutto l’ambiente la serie B e non ci fermeremo finché non l’avremo conquistata. Non volevamo cambiare strada ma questo ci ha detto il campionato, cercheremo noi come società, squadra, a trascinasse questo ambiente nella positività. Non ci faremo trovare impreparati o presi dallo scoramento in caso di difficoltà, quello è l’obiettivo che vogliamo da raggiungere al più presto. Do il benvenuto a Massimo affinché possa fare al meglio il suo mestiere augurandoci che possa dare il contributo che tutti ci aspettiamo”.