Date e orari ufficiali delle partite del Pescara fino a Natale

Dopo un ottobre da brividi con 8 gare (6 da calendario ufficiale, il recupero del derby con il Pineto e la gara di Coppa Italia con la Fermana), novembre e dicembre per il Pescara Calcio saranno mesi meno intensi, ma altrettanto importanti nell'economia della stagione.

L'ottobre di fuoco ha determinato un forte rallentamento dei biancazzurri (3 vittorie in campionato, di cui una sola all'Adriatico, il passaggio del turno in Coppa, il pari con la Vis Pesaro e i 3 ko con Pineto, Torres e Recanatese), che ora devono immediatamente invertire la rotta per mantenersi in scia della Torres e dare del filo da torcere a Cesena (da affrontare a fine novembre) e Perugia (sfidato al Curi alla seconda giornata)