Pescara celebra Asja Varani, oro ai mondiali di pattinaggio e 4 medaglie totali nella rassegna iridata

Pescara ha celebrato una delle stelle più brillanti del suo firmamento sportivo. Si tratta di Asja Varani, salita sul tetto del mondo nell'ultima rassegna iridata di pattinaggio a coronamento di un percorso lastricato di successi ma che è ancora lontano dalla sua conclusione. Il suo ultimo successo risale ai Mondiali, che si sono svolti in Veneto dal 26 agosto al 3 settembre scorso, competizione che l’ha vista protagonista assoluta in 5 gare, dove ha conquistato ben 4 medaglie: oro nei 500 metri di pattinaggio corsa, 2 argenti (uno per il giro su pista, il secondo per giro su strada) e 1 bronzo nell’Americana (gara a squadra).

Asja Varani ha iniziato a pattinare all'età di tre anni. Per il suo compleanno si fece regalare i primi pattini da decathlon dai genitori, fin da subito è stato amore a prima vista e da allora non ha più smesso. Frequenta l’Università e con grandi sacrifici riesce a gestire sia la vita sportiva che quella formativa. E Pescara adesso ha celebrato la sua campionessa, con una cerimonia ufficiale in Comune alla presenza dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli e del sindaco Carlo Masci.