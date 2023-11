Derby bis Pescara-Pineto in Coppa Italia: data e orario

Il primo atto ha visto la vittoria della matricola Pineto, di misura e grazie ad una topica di capitan Brosco che ha spianato la via del gol a Gambale, adesso c'è la possibile di immediata "rivincita" ma in Coppa Italia: è già tempo di nuovo derby in Abruzzo tra le due squadre professionistiche della regione con il Delfino che stavolta da calendario è la squadra ospitante e non ospite come in quella di campionato.

La gara sarà valida per il Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia di Lega Pro e il derby Pescara-Pineto allo stadio Adriatico è stato determinato dalla vittoria di misura firmata Baggi della squadra del presidente Brocco ad Ancona nel primo atto della competizione e dal roboante successo per 6-1 del Delfino di Zeman sulla Fermana. Il match si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta ed otterrà la qualificazione al turno successivo le squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”. La gara è prevista giovedì 9 novembre alle ore 18:30 e si inserisce per il Pescara tra la trasferta di Carrara e il match interno con il Rimini in campionato. Come contro la Fermana, è presumibile che Zeman opterà per la sfida ai cugini per un turnover totale.