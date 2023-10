Pineto-Pescara 1-0, un erroraccio di Brosco costa derby e assalto al secondo posto: cronaca, tabellini e voti

Davanti a 8481 persone (incasso 79035,64 euro), Il Pescara è costretto ad inchinarsi alla matricola Pineto per 1-0 nel derby valido come recupero della quinta giornata nel Girone B di Serie C. E come in estate, quando al Memorial Serra si impose per 2-1, la sfida tutta abruzzese, l'unica tra i professionisti, vede sorridere alla fine la banda di amaolo, che stavolta si è agevolata di una topica di Brosco a spianare la via della rete decisiva a Gambale, entrato da pochissimo.





Per l'inizio delle ostilità mister Zeman ha scelto di cambiare cinque uomini rispetto a quelli mandati in campo dal 1' al Mazza di Ferrara ed ha dunque mandato in campo Floriani Mussolini, Milani, Aloi, Manu e Cangiano. Scelte non tutte dettate dalle assenze, come quelle dei nazionali Accornero e Tunjov: c'è stato dunque più turnover del preventivato. Il Pineto con il suo 3-5-2 ha ladciato fuori Gambale per dare spazio a Volpicelli, il suo uomo di maggior classe, e Chakir, che già ad agosto nel Memorial Serra, poi vinto 2-1, ha colpito il Delfino. Parte in modo intraprendente, senza timori reverenziali, la squadra di Amaolo, con quella di Zeman che fatica un po' a trovare spazi e misure. Ma è biancazzurra pescarese (stasera gli uomini di ZZ sono in muta nera da trasferta) la prima occasione del match: l'ha avuto Merola sui suoi piedi al minuto 11, ma il suo shot non inquadra lo specchio della porta (piatto sinistro a giro sul secondo palo, ma calcia abbondantemente fuori). Corto e compatto, il team oggi “di casa” prova ad agire in ripartenza, provando a sfruttare gli spazi che il Pescara, non ancora ben posizionatosi, inevitabilmente lascia. Ma senza far male. Con pazienza ma con continuità, il Pescara alza gradualmente il suo baricentro e la mossa, anche se espone a rischi di contropiede, consente di gestire il pallino del gioco ad Aloi, che regista puro comunque non è, e soci. La ripartenza giusta al 22' è quella del Pescara, che in 2 vs uno sciupa una grandissima occasione che capita sui piedi di Cangiano: invece di piazzare la sfera di precisione o di suggerire al compagno meglio piazzato (Cuppone), l'ex Bologna prova la conclusione di potenza che però esce centrale e consente la deviazione a Tonti. Il pressing pinetese sui portatori di palla biancazzurri toglie spazi ed idee agli uomini di Zeman, mettendo un ballo un tema importante del match: la tenuta fisica di Volpicelli e soci, che a ritmi così alti in fase di non possesso difficilmente può durare sino al novantesimo. Al 30' Schirone scheggia il palo esterno della porta di Plizzari, sciupando una super chance: percussione centrale dell'ex Germinario, sfera che dopo un rimpallo capita sui piedi di Schirone che calcia con l'estremo ospite in uscita ma non fa male. Sul ribaltamento di fronte è molle e centrale un rasoterra di Cuppone da posizione assai invitante. Al 34' Charik incrocia sul secondo palo dopo scambio con Volpicelli, ma il diagonale termina fuori. Il primo tempo poi scivola via senza altri sussulti, con le sole ammonizioni a Chakir e Brosco da annotare.









Riparte in modo tambureggiante, e senza cambi, il Pescara, ma nella prima azione il batti e ribatti produce solo un nuovo possesso e niente altro. Ma poi prova ad uscire fuori il Pineto, senza però creare veri grattacapi. E' volitiva la squadra di Amaolo, ma poco concreta. Al 7' azione tambureggiante del Delfino, con Aloi che ha in una manciata di secondi due palle-gol, con Evangelisti che si immola per salvare la sua porta. Al 56' è stato poi il Pescara a giocare di ripartenza, perfetta se non per la conclusione: Merola pasticcia e si fa fermare da Tonti in uscita. Occasione super gettata alle ortiche. Teraschi per Borsoi al 59' nel Pineto è stata la prima sostituzione del match. Al 60' ci prova Cuppone dopo lunga sgroppata solitaria, Tonti c'è e fa buona guardia. Al 65' Zeman decide di gettare nella mischia Moruzzi, Dagazzo e Vergani per Milani, Manu e Cuppone. Amaolo risponde togliendo l'unica punta di ruolo, Chakir, per inserire un centrocampista, l'ex Lombardi, con Ndjambe che va a supportare Volpicelli in avanti, poi dopo poco sostituito da un centravanti di ruolo, Gambale. E proprio Gambale al 74' porta avanti i suoi. Erroraccio in disimpegno del Pescara, di Brosco in particolare, Gambale ci crede e riconquista un pallone che tramuta in oro vero. E' 1-0. Il Pescara prova subito a riversarsi all'attacco alla ricerca del pari, ma più con la forza dei nervi che con la lucidità della ragione. Troppa foga. E poco costrutto. Il finale non è arrembante come dovrebbe essere da parte del Delfino, recupero di 7 minuti, incluso, e il derby alla fine va al Pineto. Il Pescara perde in un colpo solo la possibilità di piazzarsi al secondo posto, alle spalle della sorprendente Torres, e la sfida tutta abruzzese di C.





Il tabellino:

Pineto-Pescara 1-0

Marcatori: 74' Gambale (Pineto)

PINETO (3-5-2): Tonti 6,5; Evangelisti 7, Ingrosso 6,5, Marafini 6,5; Njambe 7, Germinario 6, Amadio 6 (65' Della Quercia 6), Schirone 6 (70' Baggi 6), Borsoi 5,5 (59' Teraschi 6); Volpicelli 5,5 (70' Gambale 6,5), Chakir 5,5 (65' Della Quercia). A disp. Mercorelli, Di Filippo, Ruggiero, De Santis, Villa, Macario, Traini, Foglia, Grilli. All. Amaolo 6,5.



PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Floriani Mussolini 6, Brosco 4,5, Mesik 6, Milani 5,5 (65' Moruzzi 6); De Marco, 6 Aloi 6, Manu 5,5 (65' Dagasso 6); Merola 5,5, Cuppone 5,5 (65' Vergani 5,5), Cangiano 5,5. A disp. Ciocci, Di Pasquale, Pierno, Pellacani, Mora, Squizzato, Masala, Tommasini. All. Zeman 6.

ARBITRO Zanotti di Rimini 6. ASSISTENTI Taverna e Tomasi.

Ammoniti: Chakir, Gambale, Lombardi (PI), Brosco (PE)

Recuperi 1'pt, 7'st

Spettatori 8481, incasso 79035,64 euro