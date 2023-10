Il Pineto Calcio giocherà ancora allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara

La notizia era nell'aria, adesso ha il crisma dell'ufficialità. Il Pineto Calcio, che nella prima parte di stagione, la prima in Serie C del club, ha disputato le proprie gare casalinghe a Pescara, derby con i biancazzurri di Zeman incluso, proseguirà la sua avventura allo stadio Adriatico-Cornacchia di via Pepe ancora per qualche giornata.

Nella mattinata odierna si è tenuta, infatti, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Pescara Masci e l’Assessore allo Sport Martelli, il Questore Liguori, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Barbera, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Caputo nonché il delegato dell’ASD Pineto Calcio, Giammarino. Ed è stata ufficilizzata la decisione: l’ASD Pineto Calcio ha confermato che sarà utilizzato lo stadio di Pescara sino alla 12^ giornata di campionato - prevista per il 5 novembre 2023 – e che i lavori di ammodernamento dello Stadio del Pineto sono in uno stato avanzato di realizzazione.Tuttavia, in ogni caso, qualora il Mariani-Pavone di Pineto non dovesse essere pronto per l’eventuale successiva partita casalinga – prevista per il 19 novembre 2023 - la stessa verrà disputata in altro stadio e non a Pescara.

Dunque, come emerge dal comunicato stampa diramato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, la permanenza dei biancazzurri del presidente Brocco nella città dannunziana sarà a tempo, a prescindere dall'esito dei lavori dello stadio di Pineto.

"Il Sindaco Masci ha rimarcato che, anche in questa occasione, la città di Pescara ha garantito la massima disponibilità", si legge nel nota stampa diramata, "tuttavia, ha comunicato che, successivamente alla partita della 12^ giornata non ci sarà alcuna ulteriore disponibilità dello stadio” per le esigenze dell’ASD Pineto Calcio, impegnandosi altresì ad inoltrare formale comunicazione in tal senso alla Lega Pro"